Falla estrategia de Vargas Landeros: pidió frenar juicio en Sinaloa con amparo en Zacatecas

La estrategia de Gerardo Vargas Landeros para librarse de las acusaciones en su contra por presunta corrupción, falló luego de que el Juez de Control negó su solicitud para suspender el proceso penal.

El Alcalde desaforado de Ahome acudió solamente acompañado por su abogado a una audiencia especial, al margen del resto de ex colaboradores en el Ayuntamiento, con quienes es señalado de la presunta renta ilegal de 126 patrullas en 2021 por 171 millones de pesos.

El motivo de la audiencia fue pedirle al Juez Carlos Alberto Herrera que se le libere del proceso penal 1026/2025, en el cual Vargas Landeros está acusado por ejercicio indebido del servicio público.

La solicitud estuvo sustentada en un juicio de amparo que tramitó en el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, el 1832/2025, en el que obtuvo una suspensión definitiva contra el juicio de procedencia, o desafuero, que aprobó el Congreso del Estado de Sinaloa el 2 de mayo del 2025.

El razonamiento de Vargas y su abogado fue que, al concederse esta suspensión, habría retomado el fuero constitucional del cual goza como autoridad electa por voto popular, y por tanto ya no podría ser sometido a un procedimiento penal.

Sin embargo, el Juez de Control advirtió que dentro del juicio de amparo tramitado en Zacatecas no se menciona ni aborda el tema del proceso penal que enfrenta por corrupción, además de que son materias distintas.

Además, el Juez Carlos Alberto Herrera señaló que Vargas Landeros ha hecho un uso excesivo de los juicios de amparo, ya que antes de este en Zacatecas, promovió otro en Baja California donde le negaron la suspensión.

Cuestionó que Vargas “salta de un juzgado a otro porque no le gustan las resoluciones”, de ahí que tiene hasta 10 amparos en estados como Baja California, Durango, Zacatecas, Querétaro y Sinaloa.

Tras esta negativa para suspender el proceso, Vargas Landeros continúa vinculado a proceso penal, mismo que está a la espera del inicio de la etapa intermedia.