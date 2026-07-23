‘Fallaron los filtros sanitarios’: Irma Moreno pide medidas tras detección del gusano barrenador en Sinaloa

Tras la detección del primer caso de gusano barrenador en Sinaloa, la Diputada local por el PRI y Presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso del Estado, Irma Moreno Ovalles, hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes y atiendan la problemática.

Destacó que esta situación no solo representa un problema para el sector ganadero y los productores, sino que también podría implicar un riesgo para la salud de las personas si se consume carne de animales afectados.

Asimismo, señaló que los filtros sanitarios en el Estado fallaron, por lo que pidió que se investiguen las causas que permitieron el ingreso de la plaga y se fortalezcan las acciones de vigilancia.

“Esto no es un riesgo sólo para el sector ganadero, el gusano también puede afectar a la ciudadanía, entonces hacemos ese llamado a todas las instituciones y organismos gubernamentales a que hagan algo”, señaló.

Moreno Ovalles comentó que el Gobierno federal redujo en alrededor del 35 por ciento el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, organismo encargado de implementar acciones de prevención y control.

Recordó que Sinaloa se había mantenido libre del gusano barrenador, por lo que consideró que la llegada de este caso evidencia deficiencias en las medidas de prevención y vigilancia.

“Hoy le pedimos y le hacemos un llamado a Gobierno federal, que es necesario fortalecer la seguridad alimentaria de los mexicanos y mexicanas”, expresó.

La Diputada informó que buscarán reunirse con el Secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel, para analizar posibles soluciones y fortalecer la estrategia de contención.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre este tema y, en caso de presentar síntomas o sospechar de una posible afectación relacionada con el gusano barrenador, acudir de inmediato a recibir atención médica.