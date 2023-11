La sanción que aplicó el Sistema de Administración Tributaria al gobierno de Sinaloa se debió a que detectó fallas, pronablemente intencionadas, en auditorias a las empresas Coppel y Grupo Arhe, de los hermanos Arellano Hernández.

El Gobernador Rubén Rocha Moya explicó esta tarde que el daño al erario, que también admitió que sería probablemente doloso, es de más de mil millones de pesos.

“El origen es que hicieron unas auditorías, eh..., erráticas, que no siguieron el procedimiento que demanda el SAT”, dijo Rocha Moya en una entrevista esta tarde.

El mandatario explicó que el SAT concesiona, a través de un convenio, la atribución de realizar estas auditorías a los gobiernos estatales.

A una pregunta expresa sobre a cuáles empresas se les realizaron esas auditorías fallidas, respondió de inmediato.

“Son Coppel y Arellano”, dijo.

“Lo que pasa es que sin duda concluyeron las auditorías, hicieron un procedimiento inadecuado, se da cuenta el SAT y suspende, procede legalmente contra el convenio de colaboración”, explicó el Gobernador.

“Incluso mi gobierno ya tuvo efecto, a mi me informaron el primer día, el día que tomé posesión, y a partir del siguiente día, el primero de enero , digo de noviembre, ya empezó una sanción y fue una sanción de seis meses”.

Durante seis meses, según Rocha Moya su equipo no podía hacer auditorías.

A Rocha Moya también le preguntaron que si qué pasó con las auditorias a las firmas Coppel y Arhe.

“Pues, seguramente que se hicieron con una falla que perjudicaba el erario”, señaló.

“Seguramente que sí, si no, no hubiera este no hubiera procedido el SAT”.

La sanción fue interrumpida por un tiempo, y buscaron la ayuda de la Suprema Corte de la Nación.

“Y luego en la negociación, en la búsqueda, nosotros logramos que se suspendiera esa sanción, continuamos, recurrimos nosotros a la Suprema Corte y resolvió ahora en la semana “, agregó.

“La Suprema Corte ratificó de nuevo lo que había dicho antes”.

Este revés, admitió Rocha Moya, ya lo vislumbraban.

“Ahora tenemos..., estamos haciendo, no solo ahorita, lo estamos haciendo desde tiempo atrás, mientras esté transcurriendo el proceso lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque los abogados en general nos decían van a perder el caso”, reveló.

“Estamos buscando la manera, de que el SAT tenga una consideración a lo que fue un nuevo gobierno, y creo que lo podemos lograr, pero no hay nada concreto todavía, necesitamos inmediatamente ver ya, la Secretaría de Finanzas tiene una cita para el martes”.