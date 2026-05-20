Fallas en el suministro eléctrico afectan a 32 escuelas de Sinaloa: SEPyC

Un total de 32 escuelas de distintos municipios de Sinaloa presentan problemas con el suministro de energía eléctrica informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Indicó que solo en 14 de esos planteles autoridades educativas y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa trabajan para restablecer el servicio antes de que concluya el ciclo escolar.

“Tenemos alrededor de 32 planteles en donde en 14 de ellos ya hay trabajos de Isife, eso quiere decir que los vamos a resolver pronto y que no nos haya ninguna situación que entorpezca el cierre del ciclo escolar”, declaró.

Precisó que las escuelas con afectaciones se ubican en municipios como Los Mochis, Guasave, Mazatlán y Culiacán, aunque no detalló cuántas corresponden a cada ciudad.

Entre los casos más relevantes mencionó la Escuela Secundaria Federal No. 3, donde ya inició la intervención, y la Escuela Secundaria Federal No. 1, que ya cuenta con un proyecto para rehabilitar su sistema eléctrico.

Mencionó que la dependencia sostuvo una reunión con personal de Isife para evaluar cada caso y acelerar las reparaciones, con el fin de garantizar que las escuelas concluyan el ciclo escolar sin interrupciones.

“Ya se tiene un proyecto de intervención”, sostuvo.