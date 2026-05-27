Fallas en plantas potabilizadoras dejan sin agua y con baja presión a colonias de Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que durante la madrugada de este miércoles se registraron fallas imprevistas en las plantas potabilizadoras Juan de Dios Bátiz y San Lorenzo, lo que provocó problemas en el suministro de agua potable en distintas colonias del sur y oriente de la ciudad.

De acuerdo con la paramunicipal, en la planta San Lorenzo, que abastece a la zona sur de Culiacán, una falla en la subestación eléctrica dañó uno de los motores principales.

Debido a esta situación, colonias como Renato Vega, Alturas del Sur, 21 de Marzo, San Isidro y Paraíso, entre otras, presentan bajas presiones o falta de servicio durante este miércoles.

En tanto, en la planta ubicada en La Limita de Itaje, encargada de abastecer el sector oriente de la ciudad, se reportaron daños en el cableado de uno de los equipos de aguas crudas.

La Japac señaló que esta avería afecta el suministro desde Isla Musala hasta sectores como El Barrio y Stanza Torralba.

La dependencia indicó que personal técnico ya trabaja en la reparación del equipamiento dañado en ambas plantas potabilizadoras.

Sin embargo, advirtió que la recuperación del servicio será gradual durante la noche y madrugada, conforme concluyan las labores de reparación y se normalice la operación.

La Jpac pidió comprensión a los habitantes afectados y puso a disposición de la ciudadanía las líneas de atención Aquatel 073 y el WhatsApp 667 100 0406 para reportes o solicitudes de apoyo.