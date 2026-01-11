$!Fallece Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador de Sinaloa

Dependencias del Gobierno de Sinaloa emitieron esquelas para expresar sus más profundas condolencias al mandatario estatal y a su familia.

En la tarde de este domingo 11 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del actual Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

La esquelas fueron difundidas a través de redes sociales por la administración estatal, en la que también se deseó fortaleza y consuelo a los seres queridos del funcionario.

La familia del Gobernador es originaria de Badiraguato, familia que nace en el seno del matrimonio conformado por Ricardo Rocha Cázares y Ramona Moya Angulo, hogar que compartió con sus hermanos Alfonso, Pablo, Miguel, Antonio y Martha Elena.

Por la pérdida que atraviesa el Gobernador su agenda pública fue suspendida para este lunes 12 de enero, por lo que se espera que atienda compromisos personales durante la jornada.