Fallece Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador de Sinaloa

El fallecimiento del oriundo de Badiraguato fue confirmado por dependencias del Gobierno de Sinaloa que publicaron condolencias al mandatario estatal
Belem Angulo |
11/01/2026 17:50
En la tarde de este domingo 11 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del actual Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Dependencias del Gobierno de Sinaloa emitieron esquelas para expresar sus más profundas condolencias al mandatario estatal y a su familia.

La esquelas fueron difundidas a través de redes sociales por la administración estatal, en la que también se deseó fortaleza y consuelo a los seres queridos del funcionario.

La familia del Gobernador es originaria de Badiraguato, familia que nace en el seno del matrimonio conformado por Ricardo Rocha Cázares y Ramona Moya Angulo, hogar que compartió con sus hermanos Alfonso, Pablo, Miguel, Antonio y Martha Elena.

Por la pérdida que atraviesa el Gobernador su agenda pública fue suspendida para este lunes 12 de enero, por lo que se espera que atienda compromisos personales durante la jornada.

