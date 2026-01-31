$!Fallece Consuelo Rocha, hermana del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya

La mañana de este sábado 31 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Consuelo Rocha, hermana del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Se trata del segundo familiar consanguíneo del mandatario estatal que fallece durante el presente mes, tras la muerte de su hermano Antonio Rocha Moya el pasado 11 de enero.

La Universidad Autónoma de Sinaloa emitió una esquela para expresar el pésame por el deceso.