Fallece David Beltrán Inzunza, empresario y político sinaloense

CULIACÁN._ El ex Regidor del PRI en Culiacán, empresario sinaloense y director de Canaco Culiacán, David Beltrán Inzunza, falleció las primeras horas de este viernes, revelaron familiares y amigos en redes sociales.

Beltrán Inzunza fue secretario particular de Óscar Lara Aréchiga, ex Secretario de Administración y Finanzas en el periodo de Juan Millán Lizárraga como Gobernador de Sinaloa; y fue Regidor en Culiacán durante la administración del ex Alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El empresario era Director General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán.

“El equipo de Canaco Servytur Culiacán lamenta mucho la perdida de nuestro Director Lic. David Beltrán Inzunza, un gran líder, jefe y amigo”, lamentó en una publicación Canaco Culiacán.

“Lo vamos a extrañar y nos hará mucha falta su presencia pero nos quedamos con todos los buenos recuerdos que pasamos con el, también estamos agradecidos por todas sus enseñanzas y consejos. Descanse en Paz”.

Beltrán Inzunza era originario de Guasave y cursó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Occidente.

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa y el Consejo Intercamaral de Culiacán lamentaron la muerte de David Beltrán Inzunza.

La reunión que sostuvieron los integrantes de la UGRS y el Consejo Intercamaral de Culiacán este viernes inició con un emotivo y sentido minuto de silencio en memoria de David Beltrán, director de Canaco fallecido este viernes.