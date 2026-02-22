$!Fallece delegado del Infonavit en Sinaloa

El delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Sinaloa, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, falleció, informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.

A través de redes sociales, el titular del Instituto lamentó el deceso y envió un mensaje de solidaridad a la familia y compañeros del funcionario.

“Lamento el sensible fallecimiento de Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, quien se desempeñaba como delegado regional del Infonavit en Sinaloa. En nombre de quienes integramos el instituto, envío nuestras condolencias. Descanse en paz”, expresó Romero Oropeza.