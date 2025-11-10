$!Fallece Leobardo Alcántara Martínez, ex dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa

Leobardo Alcántara Martínez, ex dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, falleció la madrugada de este lunes 10 de noviembre a los 47 años.

El domingo tuvo un derrame y fue internado en una clínica de Iztapalapa, en la Ciudad de México y durante la madrugada de este lunes se confirmó su deceso.

Su deceso fue confirmado por el PT con una esquela institucional.

Leobardo Alcántara Martínez fue un político mexicano con una trayectoria de más de dos décadas dentro del Partido del Trabajo, donde desempeñó cargos tanto a nivel nacional como estatal.

Nació en febrero de 1978 en la Ciudad de México y fue licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Aunque su origen capitalino fue motivo de debate en Sinaloa, donde ha construido la mayor parte de su carrera política, su presencia en la entidad lo ha convertido en uno de los rostros más visibles del Partido del Trabajo en el noroeste del País.

Se incorporó al Partido del Trabajo en diciembre de 2001, cuando comenzó una militancia continua que lo llevó a ocupar responsabilidades estratégicas dentro de la estructura partidista.

Fue Coordinador Nacional de la Escuela Nacional del PT, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisionado Político Nacional Electoral.