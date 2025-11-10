$!Fallece Leobardo Alcántara Martínez, ex dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa

Leobardo Alcántara Martínez, ex dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, falleció la madrugada de este lunes 10 de noviembre a los 47 años.
El domingo tuvo un derrame y fue internado en una clínica de Iztapalapa, en la Ciudad de México y durante la madrugada de este lunes se confirmó su deceso.
Su deceso fue confirmado por el PT con una esquela institucional.
Leobardo Alcántara Martínez fue un político mexicano con una trayectoria de más de dos décadas dentro del Partido del Trabajo, donde desempeñó cargos tanto a nivel nacional como estatal.
Nació en febrero de 1978 en la Ciudad de México y fue licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Aunque su origen capitalino fue motivo de debate en Sinaloa, donde ha construido la mayor parte de su carrera política, su presencia en la entidad lo ha convertido en uno de los rostros más visibles del Partido del Trabajo en el noroeste del País.
Se incorporó al Partido del Trabajo en diciembre de 2001, cuando comenzó una militancia continua que lo llevó a ocupar responsabilidades estratégicas dentro de la estructura partidista.
Fue Coordinador Nacional de la Escuela Nacional del PT, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisionado Político Nacional Electoral.
También fungió como Comisionado Político para Sinaloa, cargo con el que se le otorgó representación directa del Comité Ejecutivo Nacional en el estado.
Entre 2017 y 2023 integró formalmente el CEN y fue además Coordinador de la Primera Circunscripción Electoral del PT, lo que le permitió articular los trabajos del partido en varias entidades del norte del País.
Su primer cargo de elección popular lo obtuvo en diciembre de 2013, al rendir protesta como Diputado local por el principio de representación proporcional en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.
Durante ese periodo fue integrante de la Junta de Coordinación Política, secretario de la Comisión de Ecología y vocal de las comisiones de Educación Pública y Cultura, Juventud y Deporte, y Comunidades y Asuntos Indígenas.
Su paso por el Congreso estatal se caracterizó por una participación activa en temas de medio ambiente y educación, aunque también por su papel político como negociador de su bancada.
Posteriormente, Alcántara Martínez se consolidó como dirigente del PT en Sinaloa.
Desde esa posición mantuvo una relación cercana con la dirigencia nacional y con actores del movimiento de la Cuarta Transformación, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su liderazgo no estuvo exento de fricciones. En diversas ocasiones, sus decisiones sobre alianzas electorales y distribución de candidaturas generaron desacuerdos con las dirigencias locales de Morena y de otros partidos aliados.
En diciembre de 2020 anunció que el PT se separaría temporalmente de la coalición con Morena en Sinaloa ante la falta de acuerdos sobre las postulaciones.
En el plano público, Leobardo Alcántara fue una figura polémica.
En 2015 fue acusado por adversarios internos de haber falsificado información sobre su residencia para cumplir con los requisitos de elegibilidad como candidato en Sinaloa, y se le cuestionó por no representar genuinamente los intereses del electorado sinaloense.
En 2019 enfrentó otro señalamiento, esta vez del entonces Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, quien lo acusó de intentar colocar a personas afines al PT en la nómina municipal como “aviadores”, es decir, empleados que cobraban sin realizar funciones. Aunque los hechos no derivaron en sanciones.
En 2020 enfrentó una denuncia de acoso sexual que fue llevada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue desestimada al no existir evidencia.
En 2023 anunció su intención de reelegirse como Diputado federal por el Distrito 01, buscando consolidar la presencia del PT en el Congreso de la Unión.
En enero de 2024 volvió a estar en el centro de la discusión política al afirmar que la lista de candidaturas de Morena no era válida, pues, según sus palabras, el PT tenía derecho a registrar sus propios aspirantes conforme al acuerdo de coalición vigente.
A pesar de los conflictos internos y los cuestionamientos, Alcántara Martínez mantuvo influencia dentro del PT por su cercanía con la dirigencia nacional y a su papel como enlace territorial.
En mayo de 2024 fue relevado como dirigente estatal del PT en Sinaloa, decisión tomada por la dirigencia nacional que nombró a Armando Reyes Ledesma como comisionado en su lugar.