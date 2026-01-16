Fallece ‘Tolín’ Beltrán, quien dedicó su vida al campo y a la defensa del agro sinaloense

El productor agrícola Rosario Antonio “Tolín” Beltrán Ureta, de 72 años de edad, falleció este viernes.

Fue un referente del sector hortícola sinaloense y nacional, con una trayectoria vinculada principalmente a la producción y exportación de tomate, así como a la representación gremial del sector.

“Tolín” Beltrán fue fundador y responsable de la agrícola BelHer, empresa familiar ubicada en La Palma, Navolato, con más de 30 años de experiencia en la producción agrícola orientada a los mercados de exportación.

Su actividad principal fue el cultivo de tomate, rubro en el que destacó por la incorporación temprana de sistemas de producción bajo casa sombra.

Además de su labor productiva, mantuvo una participación constante en organismos de representación agrícola.

Fue presidente de la Comisión para la Defensa de las Hortalizas y del Sistema Producto Tomate Nacional, desde donde participó en la atención de conflictos comerciales que enfrentó el sector, particularmente los relacionados con las acusaciones de dumping del tomate mexicano en Estados Unidos.

También fue socio y miembro activo de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, organización desde la cual intervino en procesos de análisis, gestión y defensa de los intereses de los productores del Valle de Culiacán.

En un pronunciamiento público, la organización agrícola destacó a “Tolín” Beltrán como líder en la defensa de los agricultores y en el fortalecimiento de la horticultura mexicana durante los momentos más complejos que ha enfrentado el sector.

La AARC subrayó que, desde sus responsabilidades en la CIDH y en el Sistema Producto Tomate Nacional, contribuyó de manera decisiva a la organización y representación de los productores, y lo definió como un agricultor con convicciones claras y compromiso permanente con el campo.

“Se va un hombre de trabajo, de palabra y de convicciones claras, cuya aportación al campo y a la organización de los agricultores deja una huella profunda e imborrable”, lamentó la organización.

A lo largo de su trayectoria, la empresa BelHer diversificó su producción hacia otros cultivos como el limón persa y, en distintos periodos, granos, aunque el tomate se mantuvo como su principal producto.

“Tolín” Beltrán desarrolló su actividad agrícola de manera continua, combinando la producción con la representación gremial.

Le sobreviven su esposa, Hildelisa Ochoa de Beltrán, y sus hijos Antonio y Juan Carlos Beltrán, quienes participan en la operación de la empresa familiar.