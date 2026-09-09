Falsa noticia sobre captura de objetivo prioritario desata vandalismo en Culiacán: Seguridad

Una falsa noticia sobre la supuesta captura de un objetivo prioritario para el Gobierno federal provocó el martes actos de vandalismo contra domicilios, comercios y vehículos en Culiacán, informó Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Señaló que los reportes fueron recibidos a través del C4 y que, ante los hechos, se desplegó de manera inmediata el grupo interinstitucional para controlar la situación.

“Tenemos conocimiento que esto fue generado por una falsa noticia que estuvo circulando en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales respecto a la captura de un objetivo prioritario para el Gobierno federal, lo cual no había ocurrido”, explicó.

De acuerdo con el Secretario, fueron seis los sitios afectados durante los hechos: dos comercios que operan como talleres de reparación de vehículos, dos viviendas, un hotel y otra casa habitación.

Téllez López indicó que no hubo personas lesionadas ni detenidas por estos actos y que la situación pudo ser controlada después de que la información sobre la supuesta captura fue desmentida y se incrementó el despliegue de las corporaciones de seguridad.

“Se pudo controlar la situación”, señaló.

El Secretario aseguró que las corporaciones cuentan con un despliegue suficiente para atender este tipo de situaciones y descartó, por el momento, que sea necesario reforzarlo.

“Creo que con lo que tenemos ahorita de efectivos, tanto de Gobierno Federal, Gobierno estatal, Gobierno municipal, se puede atender esta situación”, sostuvo.

Añadió que durante la Mesa de Construcción de Paz realizada este miércoles se revisó el protocolo de Código Rojo para responder de manera inmediata ante hechos similares.

“Se revisó el protocolo, el Código Rojo para atender de manera inmediata este tipo de eventos y que no se vuelvan a presentar”, dijo.

Calificó lo ocurrido como un evento coyuntural y afirmó que las autoridades permanecen alertas ante la posibilidad de que vuelva a generarse una situación similar.

La tarde del martes 8 de septiembre comenzó a circular vía X la afirmación de la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder del grupo Los Chapitos. La afirmación provino de cuentas de X con pocos seguidores y no citaban fuentes ni presentaban evidencia.

En ese mismo contexto comenzaron a ocurrir hechos de seguridad en la zona de Culiacán, incluso la Secretaría de Seguridad de Sinaloa alertó sobre el registro de esta violencia.

Elementos del Grupo Interinstitucional se encontraron desplegados y atendiendo los reportes en diferentes sectores de la ciudad. Se registraron detonaciones de arma de fuego en la avenida Patria y México 68, un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec, y un robo de vehículo en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Además, se reportó el incendio intencional de una vivienda en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.

La SSPE recomendó mantenerse alejado de estas zonas y seguir las indicaciones de las autoridades, así como estar informado a través de los canales oficiales de la dependencia.