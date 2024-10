CULIACÁN._ La situación de seguridad que prevalece en Sinaloa habla de que debe haber una presencia fuerte de las fuerzas federales, sin embargo. falta atender la parte lo social y el trabajo que hay que hacer con los jóvenes, criticó Óscar Loza Ochoa, defensor de los derechos humanos.

En los últimos días, a Sinaloa se han sumado elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional a las labores y estrategias preventivas; además, arribó una decena de vehículos blindados Ocelotl del Ejército para llevar a cabo patrullajes de vigilancia.

“La otra parte, esa que no va a llevar un cañón, que no va a llevar una pistola, sino que va a ser un trabajo profundo en los barrios, en las escuelas, en toda esa parte, eso no lo veo que ya estén poniéndose a trabajar”, cuestionó.

El activista recordó que el plan de seguridad en cuatro ejes del Gobierno federal, presentado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es encabezado por el apartado “atención de las causas”, estrategia que implica atender las causas de la violencia al reducir la pobreza y dar acceso a la educación y empleo a los jóvenes.

Aunque reconoció que el Gobierno ha gestionado y apoyado a pequeños empresarios y comerciantes, Loza Ochoa señaló que el sector social conformado por niños, niñas y jóvenes estudiantes aún no recibe dicha atención.

Comparó la situación de inacción por parte de las autoridades responsables con el enfrentamiento armado en la sindicatura de Jesús María, en 2023, y que fue presenciado por niños y adolescentes a los que no se les otorgó atención de especialistas o psicólogos pasado el tiempo.

“Esa primera parte, lo social y el trabajo que hay que hacer con los jóvenes, como dijo la Presidenta Claudia (Sheinbaum), es un asunto que yo no sé qué tanto más va a esperar, para no estarle apostando a que solo el traer más gente de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional va a resolver el problema. Eso es una parte importante sin duda, pero es solamente una parte del problema que pueden atender”, dijo.

“Espero que no pase como en Jesús María, que insistimos mucho en que fueran allí grupos grandes de psicólogos, trabajadores sociales, precisamente para que ayudaran a sanar a los niños y a los jóvenes que les tocó vivir aquel 5 de enero del 2023 y nunca fueron”.

Loza Ochoa mencionó que es la Secretaría de Educación Pública, los Sistemas DIF o el Instituto Sinaloense de la Juventud, los entes que deben emplear estrategias de atención hacia los jóvenes.

“Yo sería uno de lo que insiste, insiste en que comiencen ya a trabajar, que les recuerdo que están en clase, o sea, es la gran oportunidad ahorita para trabajar en escuelas y los barrios también con esos jóvenes”, puntualizó.

“Que no fallen en las becas, que no fallen tampoco la asistencia de ejércitos, pero tampoco de gente especialista en tratar este tipo de problemas y los daños que hacen a la niñez y juventud”.