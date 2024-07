Ante la falta de la coordinación de las autoridades para atender la seguridad, se pierden diferentes áreas, como el turismo, la recreación, el comercio y la capacidad de asombro de la ciudadanía, señaló Sadol Osorio Porras, regidor del Partido Acción Nacional.

Mencionó que tiene que haber una coordinación de los tres niveles de gobierno y dar respuesta inmediata a la seguridad.

“Tiene que haber una coordinación plena de las autoridades para poder dar respuesta inmediata a los sinaloenses, sobre todo porque sí se vive un ambiente de zozobra, de miedo, de incertidumbre”.

“Se ocupa esto a la brevedad, coordinarse, no echarse la bolita unos a otros y trabajar en equipo para poder dar solución inmediata aquí en el tema de seguridad en lo que respecta al estado de Sinaloa”, dijo.

El regidor argumentó que por causa de que no existe dicha coordinación, no se está atendiendo a la brevedad los temas de violencia, ya que cada quien trabaja por su lado.

“No están haciendo un trabajo en coordinación, o sea que cada quien está haciendo, están trabajando por su lado y al trabajar cada quien por su lado no hay un trabajo eficiente, efectivo y real de las autoridades. Cada quien está haciendo por separado su chamba y aquí debe de haber una coordinación muy efectiva para poder dar resultados”, comunicó.

Osorio Porras expuso que no hay un proceso de cómo deben de actuar los policías para una coordinación efectiva o programas de acción que los implementen.

“Uno se da cuenta porque al ver que cada por su cuenta, no hay retén en donde estén todos juntos, no hay una coordinación efectiva, no hay programas de acción donde veamos claramente que se está trabajando en equipo”.

“No hay un proceso de cómo debe de actuar los policías, no manejan procesos, no manejan la coordinación efectiva; los radio operadores del C4 yo creo que les falta muchísimo también el tema de emergencia y pues ahí se tiene que trabajar”, mencionó.

Sadol dijo que las autoridades están dejando pasar mucho tiempo para actuar y si se deja crecer los índices de violencia, esto afectaría al turismo y a las personas que viven de sus negocios.

“Le pega al turismo, le pega a los distintos municipios que viven de eso y bueno, esperemos que mejore completamente el tema esto, que se pongan de acuerdo las autoridades y que den resultados, que es lo que queremos y pedimos todos”.

“Es muy lamentable, pero más lamentable es que estén dejando pasar el tiempo y que no se actúe en consecuencia, algo inmediatamente se tiene que actuar y ver de qué manera se puede reducir, prevenir sobre todo. La prevención siempre es la base del éxito”, explicó el regidor.

En ese sentido, indicó que sí hay una percepción de miedo por parte de la ciudadanía, pero que de a poco se ha ido normalizando los hechos violentos y que eso no permite a la ciudadanía la capacidad de asombro y la exigencia a las autoridades por un bienestar.

“Se está normalizando ya, ya es muy normal, ya la gente dice ‘ah sí, dos muertos, tres muertos’. Se está normalizando que no debe de ser normal, entonces eso es lo lamentable, porque se puede perder ya, ya se pierde la capacidad de asombro, se pierde la capacidad de uno como ciudadanía de exigirle a las autoridades, exigirle a las distintas cámaras”, expuso.

Osorio Porras invitó a la ciudadanía a no normalizar la violencia, que siempre hay que velar que se exija la justicia y la seguridad.

“No normalizar lo que es la inseguridad y exigir que nos resuelvan, la rápida atención de las autoridades, exigir que se aclare todas esos asesinatos, todo esto que está pasando y sobre todo, no normalizar la violencia”.

“Cuando hay seguridad, hay comercio, hay recreación, hay turismo, hay muchísimas cosas; pero la clave es el tema de seguridad”, manifestó el regidor.