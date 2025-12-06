$!Falta de datos sobre huella hídrica limita decisiones sobre el agua en México, advierte economista

CULIACÁN._ En México se toman decisiones de gestión del agua sin información actualizada sobre la huella hídrica, un indicador que no se mide oficialmente desde 2006, advirtió la economista Cristina Ibarra durante el conversatorio “El futuro del agua en Sinaloa. ¿Hacia dónde y cómo?”.
Durante su ponencia “Gestión del agua en cifras”, realizada este sábado, señaló que esta ausencia de datos limita la capacidad de evaluar dónde, cómo y en qué sectores se consume el recurso, lo que restringe la toma de decisiones basadas en evidencia.
Ibarra explicó que el debate público suele centrarse en el uso agrícola del agua, pero que otros sectores también generan impactos significativos que deben identificarse.
Planteó que tanto las exportaciones como las importaciones de alimentos implican movimientos indirectos de agua y que conocer la huella hídrica de productos como café, azúcar o mezclilla, permitiría dimensionar mejor el efecto de cada cadena productiva.
“Todo eso es fundamental porque no es solamente decir y satanizar el uso del agua en este caso para el riego agrícola. Sabemos, por ejemplo, que también hay importantes sectores exportadores que han crecido los últimos años y eso también implica exportar agua. También lo que importamos estamos importando agua ¿a través de qué? A través de los alimentos”, destacó.
“Este tipo de análisis nos lleva a profundizar y a no culpar a lo más fácil que se ve, es decir, a la agricultura como gran usuario del agua”.
La economista presentó además información sobre la tendencia a la baja en la inversión pública para distritos y unidades de riego.
Expuso que entre 2003 y 2021, los recursos destinados a infraestructura se redujeron hasta una tercera parte, mientras que la tecnificación y el revestimiento de canales muestran menos acciones que en años previos.
Durante su exposición, compartió resultados de un estudio realizado en 2017 en dos módulos de riego de Culiacán, donde se observaron incrementos en costos operativos y mayores volúmenes de extracción de agua respecto al área sembrada.
Añadió que la presencia o ausencia de infraestructura de bombeo influye de manera directa en la estabilidad financiera de los módulos y en la capacidad de los usuarios para cubrir cuotas de conservación.
Los subsidios también varían entre regiones, expuso la economista.
En los módulos estudiados, los apoyos por usuario oscilaron entre mil 456 y 4 mil 700 pesos. En ese sentido, advirtió que cualquier aumento en costos para los productores debe analizarse con cautela ante la situación económica del sector agrícola.
“Nada más resaltar que obviamente existen muchas áreas de oportunidades en cuanto a los efectos económicos- administrativos, que creo que la Conagua está en posibilidades de hacer este tipo de análisis para todos los estudios y los rubros que tienen posibilidad y realmente con base en datos e información, tomar decisiones de qué es lo que se necesita todo de una manera genérica ni política”, apuntó.
“Eso no implica hacer una cacería, sino también hacer una reflexión profunda sobre de qué lado debe estar la inversión, porque vuelvo a repetir, se le exige más inversión a los productores, entonces los están mandando todavía conducir con costos todavía más altos”.