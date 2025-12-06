$!Falta de datos sobre huella hídrica limita decisiones sobre el agua en México, advierte economista

CULIACÁN._ En México se toman decisiones de gestión del agua sin información actualizada sobre la huella hídrica, un indicador que no se mide oficialmente desde 2006, advirtió la economista Cristina Ibarra durante el conversatorio “El futuro del agua en Sinaloa. ¿Hacia dónde y cómo?”.

Durante su ponencia “Gestión del agua en cifras”, realizada este sábado, señaló que esta ausencia de datos limita la capacidad de evaluar dónde, cómo y en qué sectores se consume el recurso, lo que restringe la toma de decisiones basadas en evidencia.

Ibarra explicó que el debate público suele centrarse en el uso agrícola del agua, pero que otros sectores también generan impactos significativos que deben identificarse.

Planteó que tanto las exportaciones como las importaciones de alimentos implican movimientos indirectos de agua y que conocer la huella hídrica de productos como café, azúcar o mezclilla, permitiría dimensionar mejor el efecto de cada cadena productiva.

“Todo eso es fundamental porque no es solamente decir y satanizar el uso del agua en este caso para el riego agrícola. Sabemos, por ejemplo, que también hay importantes sectores exportadores que han crecido los últimos años y eso también implica exportar agua. También lo que importamos estamos importando agua ¿a través de qué? A través de los alimentos”, destacó.

“Este tipo de análisis nos lleva a profundizar y a no culpar a lo más fácil que se ve, es decir, a la agricultura como gran usuario del agua”.