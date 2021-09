Faltan apoyos para la agricultura comercial en Proyecto de Presupuesto 2022

Sin cambios significativos para la agricultura comercial se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, mismo que fue turnado al Congreso de la Unión, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 8 de septiembre.

Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se proponen 53,089 millones de pesos para el 2022, superior en 7.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado en el 2021, de 49,291.5 millones de pesos (mdp). Sin embargo, el incremento en SADER, está mayormente relacionado a los programas que se enfocan para la agricultura a pequeña escala o de subsistencia del Sur-sureste del país, como son: apoyo a la adquisición de leche con 3,269.1 mdp y Fertilizantes con 2,500 mdp, que crecieron 84.8 por ciento y 30.8 por ciento más que en 2021, respectivamente.

Asimismo, los programas de Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, presentaron todos, aumentos del 3.8 por ciento. En cuanto al Gasto Administrativo de la SADER, se ofrece un aumento del 4.2 por ciento (276.5 mdp), correspondientes al Gasto de Operación de la dependencia y aumentos para SNICS y SENASICA.

Pese a ello, los incrementos mencionados, no alcanzan siquiera a la inflación esperada por la SHCP al finalizar el año de 5.7 por ciento, por lo que en términos reales, resultan menores al presupuesto del 2021. Y peor, para el caso del componente de Fomento a la Agricultura, el cual tendría una reducción nominal de 1.4 por ciento (7.1 por ciento menos en términos reales)

Si bien, el PPEF 2022 no contempla la desaparición de más programas o componentes. Se tiene el antecedente, de que, en el Presupuesto de Egresos 2021, los diputados y diputadas no rescataron los programas eliminados entre 2019 y 2020, tales como: Apoyos a la Comercialización, Concurrencias con las Entidades, Desarrollo Rural, Pequeños Productores y Apoyo a Jornaleros Agrícolas. A la par, de que, de nuevo, no se muestran recursos fiscales, para apoyar al financiamiento y el aseguramiento, por lo que los productores seguirán sin el apoyo para las primas de los seguros agrícolas.

Cabe mencionar, que existen otros esquemas más allá de la SADER, en el Proyecto de Presupuesto Especial Concurrente (2022), que ayudan al desarrollo agrícola y que es pertinente impulsar, en el contexto de sequía. En este sentido, se tuvieron aumentos para Semarnat, en el programa de infraestructura Hidroagrícola del 204.6 por ciento (+963.3 mdp) y los programas Hidráulicos con 17.7 por ciento (266.8 mdp).

Otras áreas con importantes aumentos, son aquellas que colaboran a enfrentar los impactos de salud, económicos y educativos del Covid-19 en los territorios rurales. Ejemplos de estos programas son: Atención a las Condiciones de Salud en el Medio Rural (+18.4 por ciento), Infraestructura en el Medio Rural (+13.5 por ciento) y Educación e Investigación (+6.9 por ciento).

En el caso de la actual coyuntura de cabildeo con los diputados, para la aprobación del PPEF 2022, la vía para las y los agricultores, es seguir luchando por presupuesto, de la mano de la nueva administración y buscar, una representación en el Congreso que defienda y modifique el presupuesto para el campo del norte y noroeste del país, para que se generen los apoyos que permitan resolver problemas críticos que afectan a la agricultura comercial, como la tecnificación y modernización de sistemas de riego, capacitación para la agricultura por contrato, incentivos para las primas de seguro agrícola, entre otros, que son clave en un ambiente de incertidumbre en el suministro de agua y de los futuros precios internacionales.

Redacción: Nío Sainz, Analista Económico de la AARC

Fuente: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/