Faltantes de metformina golpean al IMSS en Sinaloa; contrato tiene 52% de cumplimiento

Los problemas en el suministro de metformina persisten en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, debido a que el contrato vigente con los proveedores registra un cumplimiento de apenas 52 por ciento.

La delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, reconoció este miércoles que el incumplimiento contractual ha ocasionado dificultades para mantener disponibles algunos medicamentos y obligó al instituto a buscar alternativas para atender a los derechohabientes.

“Estamos sobre todo trabajando con los proveedores para que en el cumplimiento de los contratos de medicamento... eso también nos ha golpeado un poquito”, señaló.

Ante los faltantes, el IMSS está recurriendo a mecanismos que permiten obtener medicamentos por otras vías.

Entre ellos se encuentran las compras directas a nivel local, la sustitución terapéutica cuando existe una alternativa disponible y el intercambio de fármacos entre unidades médicas.

Uno de los medicamentos que recientemente enfrentó problemas de disponibilidad fue la metformina.

Medina López aseguró que el abasto de este fármaco comenzó a restablecerse gracias al apoyo recibido de otras entidades federativas.

“Ya nos ha llegado y nos ha apoyado Nuevo León, Coahuila, nos han apoyado otros estados porque sí el contrato está incumpliendo, está cumpliendo solo con un 52 por ciento”, declaró.

La delegada explicó que el IMSS tiene autorización para realizar compras locales en aquellos casos donde los medicamentos requeridos no estén disponibles mediante el contrato de suministro.

También se mantiene un esquema de coordinación entre las propias unidades y delegaciones del instituto para trasladar medicamentos de los sitios donde existe disponibilidad hacia aquellos donde se presentan faltantes.

Medina López pidió a los derechohabientes que no encuentren algún medicamento acudir al área administrativa de su unidad médica para conocer las alternativas disponibles y realizar las gestiones correspondientes.