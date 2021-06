Faltaron a candidatos propuestas integrales en materia de género: Conzuelo Gutiérrez

Las propuestas de las candidatas y los candidatos a la Gubernatura fueron pocas y no aterrizaron cómo las implementarían, manifestó Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, al considerar que faltó que fueran propuestas integrales y específicas, ahora también en el marco de una emergencia sanitaria.

“No hay una propuesta del cómo, sí se lanzan ideas de lo que pretenden hacer, pero no dicen cómo lo van a hacer y con qué, es muy importante porque no han establecido prioridades y no nadie hablado de un diagnóstico claro, o sea, como si partieran más que nada de datos que les pasan seguramente, pero no de diagnósticos, al menos no sobre los temas y las necesidades específicas que tenemos las mujeres en Sinaloa”, declaró la activista.

La abogada consideró dos pandemias, tanto la sanitaria como la violencia de género, por lo que ambas tendrían que ser abordadas con una respuesta de mayor impacto, señaló.

“Tendría que haber una política pública integral, es decir, no veo yo la integralidad en sus propuestas, no como van separando cosas, pero nada más como temáticas, no necesariamente haciendo propuestas del qué y del cómo, que es tan importante para nosotras”, manifestó.

A quien llegue a la Gubernatura, abundó, le toca materializar los derechos de las personas a través de políticas públicas y la agenda de candidatos y candidatas tendría que ser con propuestas que se traducirán en políticas públicas y las propuestas que han esto hecho hasta la fecha, indicó Gutiérrez Gutiérrez, se fueron delineando a como avanzaron las campañas electorales, pero al inicio solo mencionaban a las mujeres como parte de un grupo al que había que atender.

“Creo que se quedaron cortos, porque si bien es cierto que en su mayoría tocan temas como los gabinetes paritarios, la atención de la violencia, el clima económico de cómo van a apoyar a las mujeres en emprendimientos, es decir, a salir de los problemas económicos, pero no han dicho cómo”, reiteró.

A Rubén Rocha Moya y Rosa Elena Millán les ha escuchado y leído propuestas más estructuradas, mientras que también lo ha hecho Mario Zamora, pero la presidenta del CMAS destacó que el discurso de este último no es progresista, además de haber firmado el pacto por la familia, lo cual desde el organismo que lidera no ven este acto como generador del cambio que se requiere.

“A lo mejor, en el caso de Mario Zamora este discurso puede generar empatía con ciertos grupos, le está apostando a es, seguramente, y en el caso de Rubén Rocha, pues que en varias ocasiones ha mencionado la creación de una Fiscalía no sé si sea vicefiscalía, sí sería bueno explicar esas declaraciones”, subrayó.