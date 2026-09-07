Familia de bebé asesinado en Prados del Sur, en Culiacán, recibe acompañamiento: Gobernadora de Sinaloa

La familia de Juan Alejandro “N”, de un año y cuatro meses de edad, quien perdió la vida tras el ataque armado registrado el sábado 5 de septiembre en el fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán, recibe acompañamiento por parte de la Comisión de Víctimas, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que existe una estrecha vinculación con los familiares del menor para brindarles el respaldo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación.

Indicó que el acompañamiento también se mantiene por razones humanitarias, debido a las circunstancias que atraviesa la familia tras la muerte del menor.

Cuestionada sobre los apoyos que podrían recibir los familiares, Domínguez Nava explicó que el tema será revisado directamente con ellos, tomando en cuenta sus circunstancias particulares y las necesidades que vayan planteando.

La Gobernadora no detalló qué tipo de apoyo será otorgado, pues señaló que este será determinado a partir de la situación y requerimientos de la familia.