$!Familia dona órganos de un joven de 20 años; IMSS Sinaloa concreta doble trasplante renal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa realizó de manera exitosa una procuración de órganos y dos trasplantes renales, acciones que refrendaron su compromiso con la donación de órganos y tejidos, así como con la mejora en la calidad de vida de pacientes que padecen enfermedad renal crónica.
De acuerdo con un comunicado, la procuración se llevó a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 49, en el municipio de Ahome, y fue posible gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante masculino de 20 años, quien permitió que otras personas recibieran una oportunidad de mejorar su salud mediante un trasplante.
Como resultado de este proceso, dos pacientes masculinos, de 32 y 33 años, que se encontraban en lista de espera, fueron beneficiados con trasplantes renales.
Las cirugías se realizaron en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, por un equipo multidisciplinario altamente capacitado del Instituto, bajo estricto apego a los protocolos médicos, quirúrgicos y de bioseguridad establecidos.
Los receptores, con residencia en Mazatlán y Culiacán y con diagnósticos avanzados de insuficiencia renal, fueron sometidos a los procedimientos de manera simultánea, sin presentar complicaciones y con evolución favorable, de acuerdo con los reportes médicos posteriores a la intervención.
En estas acciones participaron especialistas en trasplantes, nefrología, cirugía general, anestesiología, Enfermería, trabajo social y personal de apoyo, quienes coordinaron esfuerzos desde la procuración hasta el seguimiento postoperatorio de los pacientes.
La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López, destacó que los trasplantes renales representan una alternativa terapéutica que mejora de forma significativa la calidad de vida de las personas, al permitirles reducir o suspender tratamientos sustitutivos como la diálisis y reincorporarse gradualmente a sus actividades cotidianas.
“Cada trasplante exitoso simboliza esperanza, vida y una segunda oportunidad para quienes enfrentan una enfermedad crónica. Detrás de estos logros hay un gran esfuerzo del personal de salud, pero sobre todo un acto de amor y generosidad por parte de las familias donadoras”, expresó.
Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos entre la población, al recordar que una sola decisión puede transformar la vida de múltiples personas y contribuir a consolidar una sociedad más solidaria y comprometida con la salud.
Para conocer más sobre cómo ser donador, pueden visitar: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos y si deseas expresar tu voluntad de donar, descarga tu tarjeta en http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/tarjeta_donacion.pdf.
Con estas acciones, el IMSS en Sinaloa reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los programas de donación y trasplante de órganos, así como de promover la sensibilización social sobre la importancia de manifestar en vida la voluntad de donar.