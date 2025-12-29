$!Familia dona órganos de un joven de 20 años; IMSS Sinaloa concreta doble trasplante renal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa realizó de manera exitosa una procuración de órganos y dos trasplantes renales, acciones que refrendaron su compromiso con la donación de órganos y tejidos, así como con la mejora en la calidad de vida de pacientes que padecen enfermedad renal crónica.

De acuerdo con un comunicado, la procuración se llevó a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 49, en el municipio de Ahome, y fue posible gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante masculino de 20 años, quien permitió que otras personas recibieran una oportunidad de mejorar su salud mediante un trasplante.

Como resultado de este proceso, dos pacientes masculinos, de 32 y 33 años, que se encontraban en lista de espera, fueron beneficiados con trasplantes renales.

Las cirugías se realizaron en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, por un equipo multidisciplinario altamente capacitado del Instituto, bajo estricto apego a los protocolos médicos, quirúrgicos y de bioseguridad establecidos.

Los receptores, con residencia en Mazatlán y Culiacán y con diagnósticos avanzados de insuficiencia renal, fueron sometidos a los procedimientos de manera simultánea, sin presentar complicaciones y con evolución favorable, de acuerdo con los reportes médicos posteriores a la intervención.

En estas acciones participaron especialistas en trasplantes, nefrología, cirugía general, anestesiología, Enfermería, trabajo social y personal de apoyo, quienes coordinaron esfuerzos desde la procuración hasta el seguimiento postoperatorio de los pacientes.

La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López, destacó que los trasplantes renales representan una alternativa terapéutica que mejora de forma significativa la calidad de vida de las personas, al permitirles reducir o suspender tratamientos sustitutivos como la diálisis y reincorporarse gradualmente a sus actividades cotidianas.