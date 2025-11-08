$!Familia insiste en la búsqueda de padre e hijo, desparecidos en el Campo El Diez; ahora en el Ayuntamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Este sábado, familiares de Abraham Mejía Carrasco y Abraham Mejía Ríos, padre e hijo desaparecidos en el Campo El Diez, se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán para exigir su localización y justicia.

Alrededor de las 10:00 horas, un contingente conformado por Wendy Ríos Ojeda, esposa y madre, y mas familiares montaron pancartas y fichas de búsqueda en la entrada del Palacio Municipal.

“Que se sensibilicen y nos ayuden a agilizar los trámites para recuperar con bien a nuestro familiares. Por favor, pónganse en mi lugar. Los queremos ver ya, los extraño. Por favor, mi hijo es un niño de bien, es un estudiante, sin vicios, tranquilo, por favor regréselo a casa”.