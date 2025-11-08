$!Familia insiste en la búsqueda de padre e hijo, desparecidos en el Campo El Diez; ahora en el Ayuntamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Este sábado, familiares de Abraham Mejía Carrasco y Abraham Mejía Ríos, padre e hijo desaparecidos en el Campo El Diez, se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán para exigir su localización y justicia.
Alrededor de las 10:00 horas, un contingente conformado por Wendy Ríos Ojeda, esposa y madre, y mas familiares montaron pancartas y fichas de búsqueda en la entrada del Palacio Municipal.
“Que se sensibilicen y nos ayuden a agilizar los trámites para recuperar con bien a nuestro familiares. Por favor, pónganse en mi lugar. Los queremos ver ya, los extraño. Por favor, mi hijo es un niño de bien, es un estudiante, sin vicios, tranquilo, por favor regréselo a casa”.
Esta sería la segunda manifestación pública, pues este viernes llevaron su protesta a Palacio de Gobierno, para reclamar la localización con vida de padre e hijo desaparecidos el pasado 5 de noviembre en el Campo El Diez, zona rural al sur de Culiacán.
Ambos fueron vistos por última vez alrededor de las 18:00 horas, cuando un grupo armado los interceptó dicha zona.
En el mismo hecho, la esposa y madre de las víctimas también fue retenida, pero liberada minutos después.
Durante la protesta del viernes, los familiares colocaron carteles frente al Palacio de Gobierno con las fotografías de “los Abrahames”, denunciando la falta de resultados en la búsqueda y la ausencia de medidas urgentes por parte de las autoridades.
“Hemos ido tocando puertas y puertas y puertas y puertas y vamos a agotar todas las que se puedan agotar”, insistió Wendy Ríos.