$!Familia pide apoyo para joven herido tras balacera en Villa Juárez, Navolato

La familia de Luis Fernando, joven herido durante la balacera registrada el jueves 18 de septiembre en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, lanzó un llamado a la ciudadanía para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos derivados de su atención.

De acuerdo con la convocatoria difundida por sus familiares, Luis Fernando es una de las víctimas colaterales del enfrentamiento armado contra el aeródromo “La Luna”.

El joven fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en estado grave en terapia intensiva.

Tras recibir atención de emergencia, fue sometido a cirugía, pero los médicos advirtieron que en los próximos días será necesario intervenirlo nuevamente.