$!Familia solicita donadores de plaquetas para joven internada en el IMSS de Culiacán

Familiares de Emily Alejandra Cabañillas Soto difundieron en redes sociales una campaña para solicitar de manera urgente donadores de plaquetas, con el fin de apoyar el tratamiento médico que recibe la joven en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Culiacán.

De acuerdo con la publicación compartida por sus seres queridos, la paciente requiere una transfusión de plaquetas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de ser compatible, acuda a realizar la donación.

La familia señaló que cualquier donador compatible representa un apoyo importante para el tratamiento de Emily, por lo que pidió compartir la información para llegar al mayor número posible de personas.

Las personas interesadas en ayudar deben acudir al IMSS de Culiacán, donde la donación será registrada a nombre de Emily Alejandra Cabañillas Soto.

Para recibir mayor información o coordinar la donación, los familiares pusieron a disposición el teléfono 668 464 3041, donde atiende Cristal América Soto Ruiz.