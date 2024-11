$!Familiar de paciente del Issste en Culiacán acusa negligencia en atención de fractura de cadera

Desde que sufrió una fractura de cadera, Félix ha experimentado una serie de omisiones y atropellos por trabajadores del Hospital General Regional del Issste “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, denuncia su familia. Su hija, Ana Karen Lizárraga Armenta, quien lo ha acompañado en este proceso, relata que su padre fue internado la primera vez el 25 de febrero de 2023; sin embargo, tardó dos días en obtener una cama y pasó dos semanas más hasta que fue operado el 13 de marzo del mismo año, cuando le colocaron un espaciador en la cadera derecha. A partir de que fue dado de alta, Ana Karen cuenta que a Félix le inyectaron un medicamento anticoagulante, que le ocasionó un fuerte sangrado, por el cual llamaron a la Cruz Roja, y fue trasladado nuevamente a la sala de urgencias del Issste, donde notaron la anemia que le causó la pérdida de sangre. El atropello denunciado por los familiares de Félix Uvaldo Lizárraga Avendaño, de 62 años, ha ocurrido durante un año y ocho meses. “Ese anticoagulante nos lo recetaron y nosotros no lo compramos porque costaba como mil 500 y dijimos ‘al rato te lo compro’, te voy a comprar las medicinas, pero era el mismo anticoagulante que le estaban recetando, el que le pusieron y le cayó mal”. “Él entra a urgencias con anemia, ven que está como convulsionando, entonces, para eso no le hacen un procedimiento para saber si le vas a poner a alguien desmayado un sedante, para esto, llegó a las 4 de la mañana el neurólogo, porque entró en paro, después de que le pusieron el sedante, el neurólogo se acerca a mí y me dice ‘¿por qué le pusieron sedante? si tiene anemia’. Y uno como familiar se queda, ‘no sé, doctor’, ‘es que no deberían haberle puesto un sedante a un paciente con anemia, lo patearon’”.





Aunque el doctor le pidió a Ana salir del lugar, ella se quedó, fue cuando escuchó al neurólogo regañar a los otros doctores por aplicarle medio sedante a Félix, ya que si le hubieran suministrado la dosis completa, podrían haberlo matado. A partir de que los trabajadores del Issste presuntamente inyectaron un sedante a su padre, Félix padeció una embolia que le dejó secuelas en la movilidad de la mano derecha, ya que no puede mover el dedo índice, lo que al mismo tiempo lo imposibilita para escribir adecuadamente y llevar sus actividades cotidianas con normalidad. Tres días después de que Félix estuvo en observación, a Ana le dijeron que debían ponerle unidades de sangre a su papá para tratar la anemia; sin embargo, al deber cuatro unidades en el Banco de Sangre, detuvieron la operación hasta que su hija consiguiera el líquido que faltaba. “Voy con el Banco de Sangre y me dicen ‘necesito B positivo, siendo que el doctor ya me había aceptado la O positivo, me dicen ‘necesito la B positivo, porque no hay B positivo, y le dije ‘sí, pero el doctor me dijo que sí puedo traer donantes de O positivo”. Luego de discutir con la trabajadora por la falta de comunicación entre los doctores y el banco de sangre, su pareja discutió también con la encargada del banco de sangre, hasta que cedió. Regresaron a casa y meses después, de la cadera de Félix empezó a salir pus y sangre, ese día lo vio otro médico, porque el doctor que lo operó estaba de vacaciones. “Mandó a hacer la radiografías, que se las lleváramos y dice ‘no, señor, es que usted necesita operación porque a usted se le está calcificando el músculo, y eso tiene que ser una operación rápida porque puede haber una bacteria, por la que muera el paciente”.