$!Familiares de desaparecidos en Culiacán se enlutan por hallazgo en rancho de Teuchitlán, Jalisco

“Mi hermano desapareció y hemos [estado] nada más en la Fiscalía y en las puras vueltas, pero no nunca hemos venido para acá, pero hoy con lo que nos enteramos con lo que pasó en Jalisco, pensamos.

CULIACÁN._ Desde hace casi 12 años, Martha Romo espera encontrar a su hermano Basilio, quien salió en pleno Día del Trabajo del 2013 en busca de un empleo, y ya no regresó.

“Alguien dijo de ahí, de los conocidos donde trabajaba él, que ni lo buscaran porque si no iban a seguir con la familia, por eso no lo buscamos. Que iban a empezar con mi otro hermano, con el que andaba todo el tiempo, y después iban a seguir con los demás, por eso no hicimos nada”.

Es una barbarie... no podemos ser apáticos

Este 15 de marzo, el colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras A.C se unió a una jornada de luto nacional y vigilia tras el descubrimiento de al menos tres centros crematorios, restos óseos calcinados y restos de prendas y calzado dentro del rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, el pasado 5 de marzo.