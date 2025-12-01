Familiares denuncian ante CEDH traslados sin aviso de internos de Sinaloa a penales federales

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa informó que han recibido cinco quejas de familiares de internos por traslados sin previo aviso a penales federales.

Los movimientos han ocurrido desde septiembre y han involucrado envíos a Ceferesos en Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

La primera queja por estos hechos se recibió el 4 de septiembre de 2025, y la más reciente la semana pasada.

Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, explicó que las denuncias provienen exclusivamente de familiares que aseguran que no fueron notificados sobre el traslado ni conocen con claridad los motivos o el destino de los internos.

“Parece que de aquí de Culiacán se presentó la queja de algunas personas también por haber movido a internos hacia otros penales”, señaló.

Las quejas, detalló, son canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, en un caso, la familia solicitó al organismo estatal dar seguimiento al hecho.

“Nosotros enviamos la queja de la Comisión Nacional y de repente lo que nos dice es que un hijo de él que había sido detenido, en su punto de vista, de manera arbitraria, fue movido de penal y de un penal federal. Estoy hablando de el de Guasave y que pues la Comisión Nacional no le había dado información entonces nos pide que nosotros solicitemos esa información”, señaló.

Óscar Loza subrayó que aunque no es obligatorio avisar sobre estos movimientos, pero debe respetarse el derecho de audiencia antes de cualquier traslado.

“Normalmente no se les avisa, aunque yo he insistido mucho en el sentido de que antes de moverlo aplicando el artículo 14 constitucional, deben de ser escuchados en defensa antes de ser desplazados y un penal a otro”.

Explicó que decisiones basadas en argumentos como razones de seguridad o el bienestar de los internos no deben asumirse como definitivas sin garantizar este derecho básico.

“El derecho a ser escuchado en defensa, pues eso se aplica en todos los procesos, no solamente administrativos, sino penales y esto sería de carácter administrativo, pero vale ese principio de ser escuchado en defensa si ellos no están de acuerdo, al menos deben de expresarlos”.