$!Familiares exigen a Sheinbaum justicia por las niñas Leidy y Alexa; fueron víctimas del Ejército, dicen

CULIACÁN._ Leidy y Alexa fueron víctimas del Ejército, afirmaron familiares de ambas niñas durante la marcha por la paz en Culiacán de este domingo.
Las menores de edad perdieron la vida el pasado 6 de mayo en Badiraguato, en la comunidad La Cieneguilla, a causa de heridas de bala que recibieron cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue atacado presuntamente por militares.
Este domingo, desde el escenario colocado al concluir la marcha “Ya Basta”, sus familiares solicitaron a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, esclarecer el asesinato de las niñas.
“Señora Presidenta, ayúdenos a esclarecer este caso, aquí están las madres con un corazón destrozado, esta familia rota. No destrozaron una familia, destrozaron muchas”, subrayaron.
“Señora Presidenta, mi mensaje para usted: que esclarezca el caso de estas niñas... fueron víctimas del Ejército... Con el alma rota, con el corazón destrozado, estamos aquí en una marcha, en una lucha por exigir justicia”.
El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, reconoció en una de sus conferencias de prensa semanales que Alexa, de 7 años de edad, y Leidy, de 11, no perdieron la vida en un fuego cruzado, como inicialmente se manejó en reportes del hecho.
El caso está siendo investigado tanto por la Fiscalía General de la República como por la fiscalía militar, dado que habría elementos castrenses involucrados.
Además, el caso fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tras la muerte de las niñas Leidy y Alexa, la Primaria Rafael Ramírez, en Culiacán, realizó un homenaje en su honor. Las menores cursaban en dicha escuela sexto y primer grado, respectivamente.
Durante la manifestación de este domingo también se les rindió un homenaje, ya que familiares y amigos acudieron con pancartas y fotos de las niñas para exigir justicia y que su caso no quede impune, así como tampoco olvidar la violencia que azota la región.