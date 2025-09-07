$!Familiares exigen a Sheinbaum justicia por las niñas Leidy y Alexa; fueron víctimas del Ejército, dicen

CULIACÁN._ Leidy y Alexa fueron víctimas del Ejército, afirmaron familiares de ambas niñas durante la marcha por la paz en Culiacán de este domingo. Las menores de edad perdieron la vida el pasado 6 de mayo en Badiraguato, en la comunidad La Cieneguilla, a causa de heridas de bala que recibieron cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue atacado presuntamente por militares.









Este domingo, desde el escenario colocado al concluir la marcha “Ya Basta”, sus familiares solicitaron a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, esclarecer el asesinato de las niñas. “Señora Presidenta, ayúdenos a esclarecer este caso, aquí están las madres con un corazón destrozado, esta familia rota. No destrozaron una familia, destrozaron muchas”, subrayaron. “Señora Presidenta, mi mensaje para usted: que esclarezca el caso de estas niñas... fueron víctimas del Ejército... Con el alma rota, con el corazón destrozado, estamos aquí en una marcha, en una lucha por exigir justicia”.







