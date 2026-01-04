$!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena

Con el objetivo de promover la sana convivencia y ofrecer espacios recreativos para todas las edades, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar de Culiacán llevó a cabo un horario matutino gratuito este domingo para festejar el Día de Reyes en la Verbena popular. Desde las 08:00 de la mañana, cientos de familias culiacanenses se congregaron en las instalaciones para disfrutar de los diversos atractivos que han formado parte de la temporada decembrina.







El acceso al recinto fue de libre acceso a partir de las 09:00 horas, permitiendo que tanto niños como adultos disfrutaran de los juegos mecánicos sin costo hasta la 13:00 horas. La jornada estuvo marcada por la tradición y la alegría, destacando la presencia de personajes emblemáticos como Melchor, Gaspar y Baltazar, con quienes los asistentes pudieron convivir. “Estamos muy contentos, no habíamos podido venir y aprovechamos que hoy fue gratis”, expresó uno de los asistentes al evento llamado Diego.





