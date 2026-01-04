Culiacán
|
Celebración

Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena

En una jornada dedicada a fomentar la sana convivencia, el Sistema DIF Bienestar Culiacán ofreció un horario matutino especial este domingo, donde cientos de asistentes disfrutaron de juegos mecánicos sin costo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/01/2026 19:44
04/01/2026 19:44

Con el objetivo de promover la sana convivencia y ofrecer espacios recreativos para todas las edades, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar de Culiacán llevó a cabo un horario matutino gratuito este domingo para festejar el Día de Reyes en la Verbena popular.

Desde las 08:00 de la mañana, cientos de familias culiacanenses se congregaron en las instalaciones para disfrutar de los diversos atractivos que han formado parte de la temporada decembrina.

  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena
  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena
  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena

El acceso al recinto fue de libre acceso a partir de las 09:00 horas, permitiendo que tanto niños como adultos disfrutaran de los juegos mecánicos sin costo hasta la 13:00 horas.

La jornada estuvo marcada por la tradición y la alegría, destacando la presencia de personajes emblemáticos como Melchor, Gaspar y Baltazar, con quienes los asistentes pudieron convivir.

“Estamos muy contentos, no habíamos podido venir y aprovechamos que hoy fue gratis”, expresó uno de los asistentes al evento llamado Diego.

  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena
  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena
  • $!Familias culiacanenses celebran el Día de Reyes con acceso gratuito y juegos en la Verbena

Durante el recorrido, la presidenta del DIF municipal, Irma Nidya Gasca Aldama, y el director general de la institución, Cirilo Celis Acuña, acompañaron a los ciudadanos repartiendo la tradicional rosca de Reyes, malteadas y cortesías para las atracciones.

Este evento representó el cierre de la edición 2025 denominada “La Navidad nos une”, tras finalizar la actividad matutina, la Verbena retomó su horario y costos habituales a partir de las 16:00 a las 23:00 horas operando por última vez en la temporada.

#Día de Reyes
#Verbena Culiacán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube