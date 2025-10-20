Familias de internos del penal de Aguaruto recurrieron a la CEDH ante falta de información tras operativo revisión

CULIACÁN._ Al menos seis familias de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, se comunicaron con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para solicitar apoyo e información sobre la situación de sus familiares, luego de los reportes de revisiones realizadas al interior del penal este lunes.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, explicó que cuando se recibieron las llamadas, la CEDH ya había iniciado una investigación de oficio para solicitar información a las autoridades penitenciarias sobre las acciones de revisión y el respeto a los derechos humanos dentro del centro de readaptación social.

“Ya iba en camino la solicitud de información a las autoridades del penal pero cuatro de todas esas familias proporcionaron el nombre de sus familiares que están al interior”.

“Estaban acudiendo a nosotros para que buscáramos información sobre el estado de salud de ellos”, señaló.

Loza Ochoa comentó que las familias se mostraron preocupadas ante la falta de información, especialmente después de que se reportara una persona muerta la mañana de ese mismo día, antes de que se realizaran los “esculques”.

“Estaban preocupadas porque ya ve que en la mañana reportaron un muerto pero antes de que hubiera ahí los esculques”, aclaró.

“De alguna manera la confunden con los hechos del esculque, de la revisión, que hubo horas después. Pero, para nosotros está claro que hubo una persona muerta, la dieron a conocer antes de que se reportaran lo de las revisiones”.

El ombudsman estatal recordó que desde junio la CEDH ha emitido diversas medidas cautelares dirigidas a las autoridades penitenciarias, derivadas de al menos siete u ocho situaciones de violencia registradas al interior del penal.

“Cada vez que hay bronca ahí [se emiten medidas cautelares]... tenemos varias desde aquella que se dio el día 21 de junio. Desde entonces van como siete u ocho situaciones ahí complicadas”, puntualizó.

“Nosotros estamos solicitando la información sobre los hechos, obvio es que junto con ello estamos señalando que deben ser respetuosos con los derechos de los internos”.

Además, informó que el visitador penitenciario de la CEDH se encuentra realizando llamadas para recabar datos sobre el número de internos en enfermería, los motivos de su atención y si se reportaron personas lesionadas durante la revisión.

“Además de mandar el oficio el compañero visitador penitenciario está haciendo llamadas, precisamente, para que vean cuántos internos hay en enfermería, por qué están y si han reportado gente lesionada durante la acción de la revisión, todos esos detalles ahí van... Yo debo de tener en el transcurso de la tarde un informe al respecto”, explicó.

Loza Ochoa dijo que la CEDH evaluará si es necesario acudir al penal, dependiendo de la información que obtenga.

“Espero yo que no nos oculten información y si nosotros tenemos datos que nos puedan invitar a pensar en eso, haríamos presencia ahí”, concluyó.