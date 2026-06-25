$!Familias de Valle de Amapas en Culiacán reciben escrituras de sus viviendas

Después de permanecer nueve años en espera de regularizar la situación de sus viviendas, siete familias de la Colonia Valle de Amapas, en Culiacán, recibieron este jueves las escrituras que acreditan legalmente la propiedad de sus hogares, como parte del programa de regularización impulsado por el Instituto Municipal de Vivienda.
La entrega fue encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos, quien realizó un recorrido por la colonia para entregar personalmente los documentos a los beneficiarios.
Durante la actividad, señaló que Valle de Amapas era uno de los asentamientos que permanecía pendiente de regularización desde hace nueve años.
“Es una colonia que tenía nueve años en espera de su regularización”, expresó.
Ramos Villarreal explicó que el INMUVI acompaña a las familias durante todo el proceso jurídico para obtener sus escrituras y que el trámite tiene un costo accesible.
Añadió que, previo estudio socioeconómico, algunas personas pueden acceder al servicio de manera gratuita.
Con las siete escrituras entregadas este jueves, suman 25 títulos de propiedad otorgados en Valle de Amapas durante la actual administración municipal.
En representación de los beneficiarios, Jonathan Peñuelas afirmó que recibir la escritura de su vivienda le brinda tranquilidad al contar finalmente con un documento que acredita la propiedad del inmueble.
“Me da tranquilidad, porque yo la compré”, comentó.
El programa de regularización comenzó en 2017 y también se desarrolla en colonias como Bicentenario, El Ranchito y 21 de Marzo, donde continúan los trámites para que más familias obtengan la certeza jurídica de su patrimonio.