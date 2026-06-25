$!Familias de Valle de Amapas en Culiacán reciben escrituras de sus viviendas

Después de permanecer nueve años en espera de regularizar la situación de sus viviendas, siete familias de la Colonia Valle de Amapas, en Culiacán, recibieron este jueves las escrituras que acreditan legalmente la propiedad de sus hogares, como parte del programa de regularización impulsado por el Instituto Municipal de Vivienda.

La entrega fue encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos, quien realizó un recorrido por la colonia para entregar personalmente los documentos a los beneficiarios.

Durante la actividad, señaló que Valle de Amapas era uno de los asentamientos que permanecía pendiente de regularización desde hace nueve años.