$!Familias desplazadas por la violencia comienzan a regresar a sus hogares en Sinaloa

Familias que tuvieron que salir de sus comunidades rurales por hechos de violencia en el sur de Sinaloa han comenzado a regresar a sus hogares con apoyo del Gobierno estatal, informó la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.
La funcionaria explicó que estos casos corresponden a desplazamientos preventivos, una medida que implementa la Sebides junto con la mesa intersecretarial y las autoridades de seguridad pública, estatal y federal, para resguardar a la población ante posibles riesgos.
En esta primera etapa, indicó que hay un total de 278 familias de tres comunidades de Concordia quienes retornaron a sus hogares.
“Ya estamos en la etapa del proceso donde las familias empiezan a regresarse ya de manera un poquito más masiva. Teníamos nosotros la cifra que habíamos dado un inicio y ahora vamos, pero ya a la inversa, de tal manera que visitamos tres pueblos recientemente y hay un total de 278 familias que se han regresado”, señaló Pérez Corral.
Explicó que el desplazamiento preventivo se realiza cuando las autoridades determinan que una comunidad enfrenta riesgo de violencia.
En esos casos, las familias son trasladadas con acompañamiento del Gobierno del Estado hacia cabeceras municipales u otras zonas seguras, donde reciben atención en salud, educación y alimentación.
Pérez Corral recordó que durante los últimos meses hubo movimientos de familias provenientes de Concordia, San Ignacio, Cosalá, Elota, Culiacán y Badiraguato, pero que actualmente la situación se ha estabilizado en la mayoría de las regiones.
“Lo bueno que está sucediendo ahorita de todo ese éxodo que se hizo de la mano con Gobierno del Estado y la Federación es que ahorita ya tenemos números en positivo por todo ese retorno”, destacó.
La Secretaria destacó que las familias que han regresado permanecieron fuera de sus comunidades entre seis y ocho meses, y que el regreso ha sido posible gracias a la presencia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional en los poblados.
“Ya encontramos a los niños tomando clases, los maestros dando clases, vaya la redundancia, y pues la gente ya en actividad también”.
Precisó que las familias retornan por decisión propia, tras percibir mayor tranquilidad y presencia de seguridad pública y del Ejército.
“La gente decide regresar de manera voluntaria. Nosotros no hemos estado retornando a nadie. La gente tiene derechos constitucionales también a la movilidad, y en base a ese derecho, ellos deciden si retornar o quedarse acá.”
Aseguró que continuarán realizando recorridos cada dos meses para verificar que las familias cuenten con los servicios básicos y que las escuelas y centros de salud operen con normalidad.
“Entonces vamos a seguir nosotros esta ruta que la hacemos cada dos meses y cada dos meses estamos haciendo diagnósticos nuevos. Ahorita lo bueno es que ya está regresando la gente, ya está en otra situación”, sostuvo.