$!Familias desplazadas por la violencia comienzan a regresar a sus hogares en Sinaloa

Familias que tuvieron que salir de sus comunidades rurales por hechos de violencia en el sur de Sinaloa han comenzado a regresar a sus hogares con apoyo del Gobierno estatal, informó la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.

La funcionaria explicó que estos casos corresponden a desplazamientos preventivos, una medida que implementa la Sebides junto con la mesa intersecretarial y las autoridades de seguridad pública, estatal y federal, para resguardar a la población ante posibles riesgos.

En esta primera etapa, indicó que hay un total de 278 familias de tres comunidades de Concordia quienes retornaron a sus hogares.

“Ya estamos en la etapa del proceso donde las familias empiezan a regresarse ya de manera un poquito más masiva. Teníamos nosotros la cifra que habíamos dado un inicio y ahora vamos, pero ya a la inversa, de tal manera que visitamos tres pueblos recientemente y hay un total de 278 familias que se han regresado”, señaló Pérez Corral.

Explicó que el desplazamiento preventivo se realiza cuando las autoridades determinan que una comunidad enfrenta riesgo de violencia.

En esos casos, las familias son trasladadas con acompañamiento del Gobierno del Estado hacia cabeceras municipales u otras zonas seguras, donde reciben atención en salud, educación y alimentación.