Familias protestan en Palacio de Gobierno, en Culiacán, por desaparecidos; denuncian falta de avances

Cuatro familias con distintos casos de desaparición, en Sinaloa, se manifestaron este martes en el Palacio de Gobierno en Culiacán para exigir avances en las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

Con pancartas y fichas de búsqueda, denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, no hay resultados claros por parte de las autoridades.

Uno de los casos es el de Ramsés Bastidas Arreola y Ricardo Lechuga Verdugo, desaparecidos el 28 de abril de 2025 en la sindicatura de Aguaruto.

Adriana Verdugo, madre de Ricardo, señaló que están por cumplirse 11 meses sin avances.

Aseguró que la principal exigencia es la localización de ambos jóvenes.

“Ya van a cumplir 11 meses y no hay avances, no hay algo que nosotros estemos contentos... Lo principal que exigimos es la localización de ellos”, expresó.

Indicó que la Fiscalía General del Estado les informó que existen cinco presuntos responsables, presuntamente policías municipales, pero que estos ya no se encuentran en sus domicilios.

De acuerdo con su testimonio, ambos jóvenes fueron detenidos en la plazuela de Aguaruto y llevados a la comisaría, desde donde ya no se supo de ellos.

Otro de los casos es el de David Antonio Ruelas Pérez, de 21 años, y José Isaías Ibarra, desaparecidos el 31 de marzo de 2025 en Culiacán.

De acuerdo con información ambos jóvenes, estudiantes de aviación, fueron interceptados por sujetos armados en el estacionamiento del plantel donde estudiaban, en la colonia Guadalupe, en las inmediaciones del Colegio del Aire.

Testigos señalaron que fueron subidos por la fuerza a un vehículo blanco y trasladados con rumbo desconocido.

Marta Elena Pérez Germán, madre de David, denunció que a casi un año no hay avances en la investigación.

“Yo siento que no buscan a nuestros hijos... nuestros hijos lo único que querían era estudiar. No es justo que por querer estudiar no los hayan levantado y no tenemos una respuesta de nuestros hijos. No hay ningún avance”, dijo.

Aseguró que las familias han sostenido la búsqueda principalmente por su cuenta, ante la falta de resultados oficiales.

En la manifestación también participó Aritza, hija de Arsenio Traslaviña Medina, quien desapareció el pasado 10 de febrero de 2026 en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Señaló que su padre salió de su casa a bordo de su motocicleta alrededor del mediodía con rumbo a una tienda y ya no regresó.

A un mes y medio de los hechos, indicó que no cuentan con avances en la investigación.

“Queremos dar con algo, que nos lo regrese, no queremos, o sea, problemas con nadie, solamente pues queremos de vuelta tenerlo a él”, expresó.

Las familias coincidieron en que han acudido de manera constante a la Fiscalía, pero aseguran que no hay resultados.

También señalaron que la búsqueda se ha sostenido principalmente mediante la difusión de fichas y acciones ciudadanas.

Durante la protesta, reiteraron su exigencia de ser atendidos por autoridades estatales y obtener respuestas claras sobre el paradero de sus familiares.

Las familias insistieron en que no dejarían de manifestarse hasta obtener resultados en sus casos.