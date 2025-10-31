$!Faustino Torres rinde el Primer Informe de Gobierno en la historia de Eldorado

Faustino Torres Núñez presentó su Primer Informe de Labores como Presidente Municipal de Eldorado, siendo la primera entrega en la historia de esta localidad. En su exposición, Torres Núñez resaltó avances, principalmente en obras y servicios públicos, tanto en la cabecera municipal como en sindicaturas y comisarías de Eldorado.

“Eldorado avanza con el corazón en la comunidad y lo mejor es que esto apenas comienza”, expresó. “Hemos mejorado la recolección de basura en sus sindicaturas, comisarías y cabecera central, así como la realización del puente de San Manuel, una obra que beneficiará a los habitantes de esa comunidad”.