$!Faustino Torres rinde el Primer Informe de Gobierno en la historia de Eldorado

Faustino Torres Núñez presentó su Primer Informe de Labores como Presidente Municipal de Eldorado, siendo la primera entrega en la historia de esta localidad.
En su exposición, Torres Núñez resaltó avances, principalmente en obras y servicios públicos, tanto en la cabecera municipal como en sindicaturas y comisarías de Eldorado.
“Eldorado avanza con el corazón en la comunidad y lo mejor es que esto apenas comienza”, expresó.
“Hemos mejorado la recolección de basura en sus sindicaturas, comisarías y cabecera central, así como la realización del puente de San Manuel, una obra que beneficiará a los habitantes de esa comunidad”.
Torres Núñez abundó que durante el primer año de ejercicio de Gobierno, se gestionó el mejoramiento de 300 kilómetros de calles, aproximadamente.
Como invitados especiales, acudieron al evento la Diputada federal por Morena, Graciela Domínguez Nava; y el coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado de Sinaloa, Rodolfo Monreal Ávila.