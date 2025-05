Federación debe intervenir en cuatro penales de Sinaloa... sistema penitenciario está en crisis: Diputado

El Gobierno federal debe intervenir en los cuatro centros penitenciarios de Sinaloa, ante la crisis que atraviesa el sistema de reclusorios en la entidad desde hace años, aseveró el Diputado local Jorge Antonio González Flores.

El Legislador de Acción Nacional refirió que los penales en el estado tienen debilidades como el resguardo de reos considerados de alta peligrosidad, junto con algunas personas detenidas por delitos menos graves.

Señaló que esta organización interna propicia que el riesgo dentro de todo el centro penitenciario incremente.

“La Federación debería intervenir ya en algunos penales del estado, de los cuatro que tenemos en Mazatlán, Ahome, El Évora y Culiacán, a efecto de poder hacerle frente a la situación, porque tenemos reos de peligrosidad máxima revueltos con reos de no tanta peligrosidad. Esto hace que el mismo penal tenga una dimensión mayor”, declaró.

Cuestionó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no contemple para su visita al estado este 24 de mayo analizar la situación de inseguridad que atraviesa Sinaloa, pues es la mayor necesidad que hay.

“El sistema penitenciario sufre una crisis, y ante esta crisis tiene que accionar operativos y estrategias directas y contundentes. A mí me extraña que la Presidenta Claudia Sheinbaum no tenga en la agenda de visita a Sinaloa la materia de seguridad pública, por favor, si es lo que nosotros estamos clamando, y no tiene tampoco el tema económico para la visita a Sinaloa”, reclamó.

Advirtió que el traslado de los reos señalados como más peligrosos hacia reclusorios federales podría complicarse por recursos legales.

Indicó que para enfrentar la crisis penitenciaria se necesitan mejor infraestructura y más inversión, pues las deficiencias que arrastran estos complejos vienen desde hace años.

“Pudiera ser una iniciativa que los pudieran trasladar a los penales federales, pero creo que eso no es sencillo porque existen recursos legales donde puede ganarse, el mismo juicio de garantías de amparo, donde puede quedarse aquí”.

“Lo que se necesita una mayor infraestructura, un análisis directo de lo que está pasando y una mayor inversión en esto, porque tienen años y años los penales en el mismo sentido, y son las mismas situaciones que se están presentando”, puntualizó González Flores.