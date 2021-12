Federación no ha respondido la solicitud de recursos del Gobierno de Sinaloa para el cierre de año, dice Gobernador

La Federación no ha respondido la solicitud de recursos para el cierre de año, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“No, ya les decía ahorita que todavía no. Ayer estuve haciendo esa gestión y a punto de que me dijeran, pero todavía no, entonces ando en eso”, informó el mandatario estatal.

En la conferencia de prensa “semanera” del lunes 6 de diciembre, Rocha Moya anunció que solicitaría crédito por mil 300 millones de pesos para el pago de las dos quincenas de este mes y los aguinaldos.

Detalló entonces que en caso que el Gobierno Federal autorizara los recursos, podrían no llegar para pagar a tiempo y por ello solicitaría el préstamo.

Sin embargo, el Gobernador desconoce cuánto le costaría al Estado la adquisición de este crédito, por los intereses que genere.

“Porque de usarlo todavía no sé si es el monto éste que tendríamos que usar y cuántos días, sería cosa de días. Entonces, no lo sé porque de eso va a depender si a mí me avisan que va a llegar el monto del llamado rescate que le llaman, el año pasado les llegó el 26 de diciembre. Entonces, son 11 días, diez días para que tengas el dinero y pagar. Entonces, serían días los que tendríamos que pagar”, comentó el mandatario estatal.

Reiteró el Gobernador que lo más seguro es que sea utilizado el préstamo para pagar los salarios de los trabajadores del Estado.

“Porque lo más seguro es que no lo tendríamos para el 15, la experiencia habla de que lo dan después del 20. Entonces, como yo sí quiero pagar el día 15 todo, las dos quincenas y el aguinaldo, entonces tendríamos que utilizar el crédito y tiene un costo financiero”, dijo Rocha Moya.

Detalló que ya hay créditos autorizados por mil millones de pesos en dos instituciones bancarias.