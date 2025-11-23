Feliciano Castro atribuye caída del empleo a la ‘temporalidad’, pese a ocho meses con cifras a la baja en Sinaloa

El Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que la caída del empleo formal en Sinaloa responde a la “temporalidad” económica, aun cuando la entidad suma ocho meses a la baja en comparación con 2024, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Explicó que los registros del IMSS muestran reducciones principalmente en los sectores de la construcción y el comercio.

“El factor que aquí cabe considerar es la temporalidad de la economía en Sinaloa”, sostuvo.

Afirmó que la construcción es una actividad con variaciones marcadas a lo largo del año y puso como ejemplo la obra de la planta de GPO en Topolobampo, donde actualmente laboran alrededor de mil 700 trabajadores.

Dijo que para junio de 2026 la cifra podría aumentar a 3 mil conforme avance la obra, lo que incidiría en los próximos reportes del IMSS.

Agregó que los proyectos federales previstos en los distritos de riego del Humaya y El Fuerte también podrían generar más empleos cuando inicien con mayor intensidad el próximo año.

“Eso va a incrementar el número de empleos”, dijo.

Castro señaló que la horticultura es otra de las actividades que influye en los ciclos laborales del estado.

Comentó que esta temporada ya comenzó y que de enero a abril de 2026 el número de empleos registrados ante el IMSS “con toda seguridad” aumentará, debido al repunte propio del sector.

“La horticultura, en particular, ya arrancó este mes, va a intensificándose de tal manera que en enero, febrero, marzo, todavía abril del año que entra el número de empleos con toda seguridad en el IMSS se va a incrementar. Esas son variables que están presentes y que son factores que explican estas circunstancias”, aseguró.

En octubre de 2025, Sinaloa perdió 10 mil 006 empleos formales respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el IMSS. Esto colocó nuevamente al estado en terreno negativo tras el repunte de septiembre, cuando había sumado 3 mil 007 puestos.

Enero es el único otro mes con crecimiento interanual este año, con 2 mil 431 empleos adicionales.

La caída de octubre refuerza la tendencia que ha marcado prácticamente todo 2025 en donde febrero se perdieron 11 mil 275 empleos frente a 2024; en marzo, 11 mil 526; en abril, 14 mil 717; en mayo, 11 mil 468; en junio, 15 mil 700; en julio, 13 mil 773; y en agosto, 6 mil 674 trabajadores menos inscritos al IMSS.