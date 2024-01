De cara a las elecciones de este 2 de junio, hay una docena de diputados en el Congreso del Estado de Sinaloa que buscarán contender por puestos de elección popular, reveló el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

“Están inscritos en los procesos de los diversos partidos para protagonizar una candidatura, deben ser alrededor de 10-12 compañeros, todavía no es un hecho, sino que están inscritos en los procesos internos”, declaró.

“De Morena hay varios compañeros, está inscrito Cecilia Covarrubias, César Guerrero, Minerva Vázquez, Ambrocio Chávez, Pedro Lobo, Felicita Pompa, Serapio Vargas, son varios compañeros... del PAS está Alba Virgen, está (Elizabeth) Chía, eventualmente estarían participando internamente”, dijo.

Explicó que las y los diputados tendrían 90 días antes de la jornada electoral para solicitar su licencia, y lo harían una vez que cada bando concrete a sus candidatos. No obstante, en tanto no lleguen a esos acuerdos, no entrarían los suplentes.

“Si el Diputado o la Diputada solicita licencia, deberá convocarse a los suplentes, así de sencillo es. El Diputado solicita licencia y, temporalmente, se puede llamar al suplente para que cubra esa licencia”, subrayó.

El Presidente de la Mesa Directiva Ricardo Madrid Pérez, aseguró desconocer sobre las aspiraciones de los legisladores. Sin embargo, afirmó que de concretarse las salidas por motivos electorales, el trabajo en el Congreso continuaría con normalidad.

“No hay ningún riesgo ni posibilidad de que exista parálisis legislativa, el Congreso del Estado puede funcionar de manera normal y seguiría avanzando en todos sus procesos aunque existiera la posibilidad de algunas solicitudes... los procesos legislativos continuarán de manera normal”, enfatizó.