$!Feliciano Castro recupera la presencia de Pablo Neruda en Sinaloa en nueva obra presentada en el MIA

El libro Pablo Neruda en Sinaloa, del escritor y funcionario estatal Feliciano Castro Meléndrez, fue presentado en el Modular Inés Arredondo, acompañado por las comentaristas Ernestina Yépiz y Alejandra Acosta. Durante la presentación, el autor expuso que el texto propone documentar y recuperar la relación del poeta chileno con el estado.

Castro Meléndrez explicó que su obra parte de los rastros que Neruda dejó en su paso por Sinaloa.

“Hablar de Pablo Neruda es hablar de su presencia en Sinaloa y la propuesta que implica reivindicar una nueva visión del mundo”, señaló.

“Le dedicó creación, poética a escribir sobre Sinaloa. Tiene versos sobre Sinaloa, sobre Mazatlán, escribió de Topolobco, tuvo amigos aquí”.

El escritor destacó que el contexto de la Feria Internacional del Libro de Culiacán permite revisar la dimensión cultural del estado.

“Es una reivindicación de que a partir de la cultura podemos avanzar hacia otro Sinaloa, construir un Sinaloa cada vez el mayor profundidad del principal baluarte del principal patrimonio cultural de Sinaloa, que la forma de ser del sinaloense que se distingue por su bondad es una contribución al desarrollo cultural de Sinaloa”, mencionó.

Castro Meléndrez explicó que el libro surgió también de una propuesta del propio Neruda a sus lectores.

“Que le ayudáramos a promover su poesía para que la gente del pueblo los trabajadores de la ciudad, del campo, los mineros, los jóvenes, todos leyeran su poesía, pues yo creí conveniente tomarle la palabra, asumir la propuesta de Neruda y ponerme a escribir lo que él dijo de Sinaloa”, mencionó.