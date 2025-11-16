$!Feliciano Castro recupera la presencia de Pablo Neruda en Sinaloa en nueva obra presentada en el MIA

El libro Pablo Neruda en Sinaloa, del escritor y funcionario estatal Feliciano Castro Meléndrez, fue presentado en el Modular Inés Arredondo, acompañado por las comentaristas Ernestina Yépiz y Alejandra Acosta. Durante la presentación, el autor expuso que el texto propone documentar y recuperar la relación del poeta chileno con el estado.
Castro Meléndrez explicó que su obra parte de los rastros que Neruda dejó en su paso por Sinaloa.
“Hablar de Pablo Neruda es hablar de su presencia en Sinaloa y la propuesta que implica reivindicar una nueva visión del mundo”, señaló.
“Le dedicó creación, poética a escribir sobre Sinaloa. Tiene versos sobre Sinaloa, sobre Mazatlán, escribió de Topolobco, tuvo amigos aquí”.
El escritor destacó que el contexto de la Feria Internacional del Libro de Culiacán permite revisar la dimensión cultural del estado.
“Es una reivindicación de que a partir de la cultura podemos avanzar hacia otro Sinaloa, construir un Sinaloa cada vez el mayor profundidad del principal baluarte del principal patrimonio cultural de Sinaloa, que la forma de ser del sinaloense que se distingue por su bondad es una contribución al desarrollo cultural de Sinaloa”, mencionó.
Castro Meléndrez explicó que el libro surgió también de una propuesta del propio Neruda a sus lectores.
“Que le ayudáramos a promover su poesía para que la gente del pueblo los trabajadores de la ciudad, del campo, los mineros, los jóvenes, todos leyeran su poesía, pues yo creí conveniente tomarle la palabra, asumir la propuesta de Neruda y ponerme a escribir lo que él dijo de Sinaloa”, mencionó.
El autor indicó que la obra fue escrita originalmente en 2011 y reactivada recientemente. Adelantó además una segunda edición que incluirá una traducción al yoreme.
“Ya la tenemos vamos a hacer una segunda edición donde vamos a incluir el yoreme”, apuntó.
Durante su intervención, Ernestina Yépiz habló de la invitación del libro a mirar el entorno y la identidad cultural del estado.
“Hay que practicar y poner y concretar esto de la reconciliación. Creo que somos un pueblo que necesita reconciliarse con lo que es y reconciliarse con el paisaje que lo habita”, dijo.
Por su parte, Alejandra Acosta destacó la dimensión universal que el proyecto busca recuperar. Relató que el autor le pidió una lectura previa del manuscrito.
“Alejandra necesito que leas este ensayo. Quiero que me des tu opinión porque próximamente se va a publicar en Mazatlán y necesito. Aparte que busques quien haga la traducción en inglés este libro pensaba publicarse en inglés en español y en francés”, relató al recordar su conversación con Castro Meléndrez.
La comentarista definió la obra como un llamado a abrir espacios para la expresión artística.
“Éste era un llamado y una invitación para abrirle las puertas a la poesía a la historia a la literatura”, afirmó.