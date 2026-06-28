Feliciano Castro respalda asamblea de Graciela Domínguez

Al asistir a la asamblea informativa encabezada por Graciela Domínguez Nava, Feliciano Castro Meléndrez, ex secretario de economía, destacó la apertura y pluralidad de los procesos internos actuales, subrayando que la participación de diversos perfiles fortalece el movimiento.

Durante el encuentro, Castro Meléndrez compartió que ya se ha registrado un número considerable de aspirantes para las etapas venideras, reconociendo que este es un derecho fundamental de todos los militantes.

“Esperemos que se dé un debate en la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional. A eso le vamos a apostar”, sentenció Castro Meléndrez.

Enfatizó que más allá de las aspiraciones personales, el objetivo central de estas dinámicas debe ser la confrontación de ideas y la solidez ideológica del proyecto.

En este sentido, hizo un llamado a que el proceso se convierta en una plataforma de discusión constructiva.

“Se han registrado ya varias compañeras y compañeros; todos tienen derecho a hacerlo”, manifestó.

La presencia de Castro Meléndrez en el evento de Domínguez Nava se da en actividad política, donde los liderazgos buscan consolidar la estructura de la Cuarta Transformación frente a los retos futuros.