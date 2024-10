$!Feligreses en Culiacán manifiestan su fe a San Judas Tadeo y piden paz por su ciudad

“Ahorita todavía no se alcanza a apreciar bien, pero como están las cosas yo creo que no será como en los años anteriores”.

El festejo previo al 28 de octubre quizá no sea como antes, dijo el padre Raúl Izabal Romero.

En cambio, tres pequeños puestos y una kermés se extienden sobre la ancha calle en la que años pasados se atiborraraban con juegos mecánicos, venta de alimentos y un templete.

“Fue una decisión que tomamos para proteger a la gente, porque ellos (los vendedores) se quedan a dormir aquí y no sabemos si llegué a pasar algo o no, gracias a Dios no ha pasado nada”.

Devotos vienen y van, dejan la ofrenda, se persignan, agradecen, piden o las dos, entran a misa o se van a casa.

“La gente va a venir a traer sus veladoras y todo eso, eso no se le puede impedir a nadie. El templo va a estar abierto”.