Vestidos de color blanco y verde, incluso con trajes alusivos, las personas hacen su manda por los favores que han recibido a cambio de su conexión espiritual y fe en el Discípulo de Jesús de Nazaret.

“La fe vendría a ser como si yo me estuviera ahogando en el mar y me tiran un salvavidas, y yo me agarro el salvavidas, el salvavidas va a impedir que yo me hunda”, ejemplificó el sacerdote de la Parroquia San Judas Tadeo.

“La fe cuando se pone en práctica, va a impedir que yo me hunda en mis tristezas, en mis depresiones, en mis miedos, en mis angustias y precisamente, la fe de esta gente es la que la está ayudando a salir adelante, la fe que la gente le tiene a San Judas Tadeo es la que le está ayudando a salir adelante”.