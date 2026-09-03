Feminicidios crecen más de 200% en 2026 en Sinaloa: Plataforma

Las mujeres se han convertido en uno de los principales blancos de la violencia letal que atraviesa Sinaloa en el contexto de la disputa entre grupos delictivos, advierte Adrián López Ortiz, director de Noroeste, en el nuevo episodio de Plataforma, el podcast de esta casa editorial.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes de enero a julio, y datos preliminares construidos por Noroeste con información de la Fiscalía General del Estado para agosto, 88 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa durante 2026.

Esto representa un promedio de una mujer asesinada aproximadamente cada tercer día.

En el capítulo titulado “Feminicidios crecen 200% en 2026 en Sinaloa”, López Ortiz hace énfasis en la necesidad de distinguir entre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, aunque señala que ambas modalidades de violencia letal muestran una tendencia preocupante.

Uno de los datos que destaca es que 94 por ciento de las mujeres asesinadas durante 2026 fueron víctimas de ataques con arma de fuego, mientras que el resto fueron privadas de la vida con arma blanca u otros objetos no identificados.

Agosto, además, marcó un nuevo máximo mensual. Tan solo durante ese mes fueron asesinadas 24 mujeres, una cifra superior al récord anterior registrado en octubre de 2025, cuando se contabilizaron 16 casos.