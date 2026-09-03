Feminicidios crecen más de 200% en 2026 en Sinaloa: Plataforma

Las mujeres se han convertido en uno de los principales blancos de la violencia letal que atraviesa Sinaloa en el contexto de la disputa entre grupos delictivos, advierte Adrián López Ortiz, director de Noroeste, en el nuevo episodio de Plataforma, el podcast de esta casa editorial.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes de enero a julio, y datos preliminares construidos por Noroeste con información de la Fiscalía General del Estado para agosto, 88 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa durante 2026.
Esto representa un promedio de una mujer asesinada aproximadamente cada tercer día.
En el capítulo titulado “Feminicidios crecen 200% en 2026 en Sinaloa”, López Ortiz hace énfasis en la necesidad de distinguir entre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, aunque señala que ambas modalidades de violencia letal muestran una tendencia preocupante.
Uno de los datos que destaca es que 94 por ciento de las mujeres asesinadas durante 2026 fueron víctimas de ataques con arma de fuego, mientras que el resto fueron privadas de la vida con arma blanca u otros objetos no identificados.
Agosto, además, marcó un nuevo máximo mensual. Tan solo durante ese mes fueron asesinadas 24 mujeres, una cifra superior al récord anterior registrado en octubre de 2025, cuando se contabilizaron 16 casos.
El análisis también coloca el incremento de los feminicidios dentro de una tendencia que viene desde el año pasado. De 2024 a 2025, explica López Ortiz, los feminicidios aumentaron 86 por ciento en Sinaloa; mientras que de enero a agosto de 2026 el crecimiento supera 200 por ciento.
“Las mujeres se están volviendo parte del conflicto armado”, plantea el periodista durante el episodio, al advertir que la violencia contra ellas no solamente ocurre por razones relacionadas con su condición de género, sino que cada vez más mujeres son asesinadas en medio de la disputa entre grupos criminales.
Para López Ortiz, los datos también ponen bajo cuestionamiento la capacidad de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
“Se supone que Sinaloa tiene una infraestructura institucional, una arquitectura pensada precisamente para reducir y paliar este delito, y lo que enseñan los datos es que los crecimientos son exponenciales”, señala.
El panorama, advierte, coloca a Sinaloa en un escenario particularmente grave al registrar la mayor cantidad de feminicidios del País durante este año, de acuerdo con el análisis presentado en el podcast.
¿Qué está detrás del aumento de los asesinatos de mujeres? ¿Cuántas de estas víctimas son consideradas feminicidios y cuántas homicidios dolosos? ¿Qué papel está jugando la violencia criminal en este incremento?
Estas son algunas de las preguntas que aborda Adrián López Ortiz en el nuevo episodio de Plataforma, el podcast de Noroeste que analiza los temas que están marcando a Sinaloa.
Escucha el capítulo completo de “Feminicidios crecen 200% en 2026 en Sinaloa” en Plataforma.