Feministas acusan a Cuén y diputados de no tomarlas en cuenta en el tema del aborto

CULIACÁN._ Ni el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ni los legisladores han dado atención a las peticiones por parte de los colectivos feministas, expresó Priscila Salas Espinoza, vocera del colectivo No Se Metan con Nuestras Hijas.

“Por otra parte, justo con este asunto del aborto queremos hacer manifiesto de la discriminación que hemos sido objeto y víctimas, por parte del Secretario de Salud, que al solicitársele por oficio la información y facilidades sobre estas reformas, sobre el aborto, que ya no son cuestión de despenalización sino de legislación en materia de salud, no nos ha respondido, no nos ha contestado, no nos voltea a ver”, comentó.

“Desde el punto de vista jurídico, cuando alguien te hace una petición, pues es nuestro derecho constitucional, el ser escuchadas, vemos una precaución muy grande de parte del Poder Legislativo, como del Secretario de Salud, de no reunirse con las feministas, pero con las personas que son antiderechos, a los señores a ellos les contestan el teléfono inmediatamente”.

La activista señaló que la Suprema Corte de Justicia dice que este asunto de la regulación del derecho al aborto se debe preguntar a las mujeres, ya que los hombres no abortan.

“Por más que se quiera, los señores no abortan y estas personas están ahí haciendo lobby de alto nivel a oscuritas para meter cosas que son inconstitucionales como se ha hecho siempre en complicidad de algunas personas del Gobierno del Estado, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo”, dijo.

Salas Espinoza hizo un llamado al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, para que respete los derechos humanos de las mujeres, que se legisle, y que se hagan los cambios que se tienen que hacer en este sentido, porque, si las cosas van como están, ahí si se va a decir estaban mejor antes.

“Nosotros hemos hecho escritos, tratando de orientar el trabajo legislativo dirigidos a la Jucopo, las comisiones ni nos buscan, ni son muy abiertas a recibirnos, por eso les decía, es muy curioso que existe cómo, es que no nos vayan a ver con las feministas, pero no les da ningún temor de que los vean con antiderechos”, expresó.

“A nosotros nos sorprende eso, se cuidan mucho de hablar con nosotros, mucho de que los vean, de que hablan, hicieron un parlamento abierto, fuimos, pero parece que le hablamos a las paredes del Congreso, porque las iniciativas están sumamente catastróficas”.



- ¿Se tomó en cuenta?

- No, nada se tomó en cuenta. Por eso les digo a nosotras nos sorprende en la actuación tanto de la comisión de equidad, como de derechos humanos, como la de puntos constitucionales, porque todo lo que están haciendo es sin perspectiva de género, sin perspectiva de derechos humanos y sin respetar el orden constitucional y lo que la Suprema Corte de la Nación ha dicho.