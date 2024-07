La colectiva feminista Amapas del Norte y Pitaya Árida se manifestaron en las instalaciones de Didi, en Culiacán, para exigir medidas de seguridad que garanticen el bienestar de mujeres usuarias.

La activista Ana Cristina Tortolero Garmendia precisó que en lo que va del año, la colectiva ha recibido por lo menos 15 testimonios de mujeres en Culiacán que han sido víctimas de abusos sexuales al tomar algún transporte de aplicación digital.

En este sentido, señalaron que en Culiacán existen miles de cuentas irregulares en la que los conductores no coinciden con los datos de la aplicación.

“Más que molestas estamos llenas de miedo porque al final pues todas estamos en ese peligro de sufrir. Esta vez fue Paola, pero no ha sido la única, ni va a ser la última si no hay realmente una responsabilidad por parte de empresas como Didi, como Uber, como Cabify, como Indriver, que ofrecen este servicio y que verdaderamente no se encargan de que las reglas estén con perspectiva de género y de verdad con perspectiva de derechos humanos, sino que además ya hay unas reglas y unos lineamientos que no son cumplidos como por ejemplo los viajes fantasmas que verdaderamente siguen un viaje, y llega, a veces lo esperas más de 10 o 15 minutos y llega una persona que no es el que te habían indicado, que no es el conductor que la aplicación te había asignado o con unas placas totalmente distintas”, mencionó.

La manifestación se mantuvo al menos una hora en las afueras de las instalaciones de Didi.

“Qué peligroso, y sobre todo, que indignante para nosotros las mujeres que ya tenemos una situación de siempre, un peligro ante las violencias que cada vez crecen más y que de verdad parece que los violentadores y feminicidas se cuelan en estos vacíos del sistema, en todas estas inconsistencias. Qué peligro y qué coraje el sentir que el tomar un transporte puede acabar com nuestra vida”.

La semana pasada se hizo pública la desaparición y posterior localización sin vida de Paola Andrea de 23 años, en Baja California. De acuerdo con las investigaciones la joven fue privada de la vida por asfixia.

El feminicidio ocurrió después de que la joven tomó un vehículo mediante la aplicación de Didi.

El conductor de Didi que atendió el viaje se encuentra vinculado a proceso por el feminicidio.