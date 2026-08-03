$!Feministas se manifiestan en Palacio de Gobierno para exigir acciones ante aumento de feminicidios en Sinaloa

Integrantes de diversos colectivos feministas se manifestaron este lunes en Palacio de Gobierno para exigir una respuesta efectiva de las autoridades ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en Sinaloa, así como una estrategia de seguridad con perspectiva de género. La protesta fue encabezada por integrantes de los colectivos Amapas del Norte, Pitaya Árida, Vivisibles y Ruido Femenino, quienes colocaron mensajes y nombraron a víctimas de violencia feminicida para visibilizar la problemática. Laura Rojo Medrano, integrante de Amapas del Norte, señaló que la movilización surge luego de que Sinaloa se colocara como la entidad con más feminicidios registrados durante la primera mitad de 2026.

“Para las mujeres sigue siendo lo mismo. La lucha y la protección de la vida de las mujeres sigue siendo nula”, expresó. La activista cuestionó las cifras oficiales al asegurar que los colectivos documentan un número mayor de feminicidios que el reportado por la Fiscalía General del Estado, debido a que algunos casos son clasificados como homicidios dolosos y no como feminicidios. “Tenemos más casos. No sabemos exactamente por qué no los contabilizan como feminicidios, pero sí son más de los que la Fiscalía está informando”, afirmó. Rojo Medrano sostuvo que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido desde septiembre de 2024 y aseguró que las integrantes de los colectivos realizan su labor con temor ante el contexto de inseguridad. “Nos sentimos muy inseguras. Hacemos lo que podemos desde donde podemos, pero con miedo”, dijo. Las manifestantes también reprocharon las declaraciones de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, quien ha rechazado que exista un fracaso en la estrategia de seguridad pese al incremento de feminicidios.