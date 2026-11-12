Feria Ganadera de Sinaloa sigue en pie; Gobierno estatal respalda su realización en Culiacán

La Expo Feria Ganadera de Sinaloa 2026 continúa con sus preparativos y cuenta con el acompañamiento del Gobierno estatal, aseguró la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien sostuvo que Culiacán debe conservar espacios para la realización de eventos de esta naturaleza.

“Va para adelante la feria, queremos que Culiacán tenga sus espacios de eventos como este, que es muy importante y que no se pierda”, expresó.

En el acompañamiento a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, señaló, participan también los secretarios de Agricultura y de Seguridad Pública, mientras autoridades realizan recorridos de supervisión por las instalaciones.

“Estamos ayudando, coadyuvando”, manifestó.

Este jueves, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa recorrieron el recinto para revisar los accesos y los puntos donde se desplegará el operativo de seguridad, en el que participarán más de 6 mil elementos de corporaciones y cuerpos de auxilio.

Domínguez Nava llamó a la ciudadanía a participar en las actividades y disfrutar de la feria, al señalar que se trata de un espacio para la ciudad.

“Sobre todo disfruten de esta feria, que es en su ciudad”, dijo.

Respecto a la organización de los espectáculos, la Gobernadora aclaró que no tenía información sobre algunos detalles de la programación y que conocía los anuncios relacionados con el tema a través de los medios de comunicación.

Esto ocurre luego de que la administración del Palenque de Culiacán anunciara la cancelación de sus actividades para 2026, con lo que quedaron suspendidos los conciertos que estaban previstos del 12 al 29 de noviembre.

La Feria Ganadera y el Palenque forman parte de las actividades que tradicionalmente se realizan durante esta temporada en Culiacán, aunque cuentan con organizaciones independientes.