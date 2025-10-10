Feria Ganadera de Sinaloa sigue en pie; Palenque va por empresa privada: Secretario

La Feria Ganadera de Sinaloa, prevista a realizarse en su capital Culiacán, continúa en pie, aseguró el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

El funcionario garantizó la celebración de este evento, mismo que está al margen del Palenque, ya que este último no está a cargo de las autoridades.

”La feria como tal habrá de sacarse adelante, el Palenque como tal lo organiza una empresa privada”, respondió.

”De parte del Gobierno asume el compromiso de garantizar las condiciones de seguridad para que se realicen los diversos eventos”, sostuvo Castro Meléndrez.

En 2024, ante las condiciones de inseguridad propiciadas por una guerra interna del Cártel de Sinaloa, la Feria Ganadera se suspendió tras un atentado a balazos hacia las instalaciones de taquilla donde se realizaría.

Asimismo, el Palenque de Culiacán fue cancelado y derivó en manifestaciones por usuarios que acusaron incumplimiento en los reembolsos por parte del particular que lo organiza.

Para este 2025, a meses de llevarse a cabo la Feria Ganadera y el Palenque, se anunció la suspensión de este último, con la promesa de agilizar la devolución del dinero gastado en boletos de 2024.