Feria Ganadera sigue en pie pese ataque armado a fachada: Gobernadora

CULIACÁN._ La Unión Ganadera Regional de Sinaloa mantiene en pie la realización de la Feria Ganadera, pese al ataque a balazos contra la fachada de sus instalaciones ocurrido el pasado lunes, informó la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.
La Mandataria señaló que, de acuerdo con lo que le han comunicado los organizadores, el evento continúa en sus planes y tentativamente se realizaría a partir del 19 o 20 de noviembre en Culiacán.
“La Unión Ganadera nos ha dicho que sí y nosotros estamos ayudando con ellos en lo que ellos requieren”, expresó.
Sobre el ataque armado, Domínguez Nava dijo que las autoridades correspondientes ya informaron sobre la detención de presuntos responsables y confió en que no haya impunidad.
“Todos sabemos que hay un sistema de seguridad que está muy al pendiente, ellos ya dieron resultados de la detención de quienes han sido responsables y esperemos que en cualquier hecho no haya impunidad”, declaró.
Domínguez Nava añadió que la seguridad continuará reforzándose para que la ciudadanía recupere la confianza de salir a las calles.
Respecto a presuntas amenazas contra organizadores de la Feria Ganadera y el Palenque, la Gobernadora interina dijo desconocer si han ocurrido.
“Desconozco y, si lo ha habido, pues me imagino que ellos pueden acudir a las autoridades”, respondió.