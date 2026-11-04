Feria Ganadera sigue en pie pese ataque armado a fachada: Gobernadora

CULIACÁN._ La Unión Ganadera Regional de Sinaloa mantiene en pie la realización de la Feria Ganadera, pese al ataque a balazos contra la fachada de sus instalaciones ocurrido el pasado lunes, informó la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

La Mandataria señaló que, de acuerdo con lo que le han comunicado los organizadores, el evento continúa en sus planes y tentativamente se realizaría a partir del 19 o 20 de noviembre en Culiacán.

“La Unión Ganadera nos ha dicho que sí y nosotros estamos ayudando con ellos en lo que ellos requieren”, expresó.