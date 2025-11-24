Feria Ganadera Sinaloa 2025 rompe récord de asistencia en sus primeros cuatro días

Culiacán, Sinaloa, 24 de noviembre de 2025.- La Expo Ganadera Sinaloa 2025 ha registrado un récord histórico de asistencia durante sus primeros cuatro días de actividades.

Entre jueves y domingo, más de 40 mil personas visitaron la Feria, sin contar a los niños que acceden a los juegos mecánicos gratuitos, según información proporcionada por los organizadores del evento.

El detalle diario de la asistencia fue el siguiente: jueves 3,700 visitantes, viernes 5,600, sábado 13,500 y domingo 17,300. Con estas cifras, la Feria Ganadera 2025 se consolida como la edición con mayor concurrencia en la historia del evento en Sinaloa.

La Feria ofrece a los visitantes una variedad de actividades, incluyendo exposiciones ganaderas, eventos culturales, gastronomía y juegos mecánicos gratuitos, fomentando la participación de familias y productores del estado.

Las actividades continuarán hasta el domingo 30 de noviembre, garantizando diversión y entretenimiento para todos los asistentes.

La Expo Ganadera Sinaloa 2025 agradece la participación de todos los visitantes y reafirma su compromiso de continuar siendo un espacio de encuentro, cultura y desarrollo para el sector ganadero y la comunidad sinaloense.

Esta edición histórica demuestra el interés creciente por la Feria y su relevancia como un punto de encuentro fundamental para familias, productores y visitantes de todas las edades.