$!Fernando pinta de rosa el castillo en el que descansa su pequeña hija

CULIACÁN._ Fernando acudió al panteón municipal este sábado a pintar de rosa y morado el castillo en el que descansa su pequeña hija.

Ahí, en el panteón 21 de Marzo, acudió este 1 de noviembre junto a sus otras dos hijas para limpiarlo y decorarlo, como lo hace desde hace cinco años.

Su hija falleción por causas naturales cuando apenas tenía 5 meses de edad. Desde entonces, cada cumpleaños la recuerdan con un personaje distinto.

Esta vez es Boo, de la película Monsters Inc., quien adorna el castillo.

En años anteriores, recuerda, lo han decorado con figuras de caricaturas infantiles, como Minnie Mouse.

“Venimos todos los todos los años. Tenemos cinco años viniendo y le arreglamos cada año con un con un personaje diferente”, dice Fernando.